تحقیقات کشور روشمند نیستند/ خمودگی در عرصه پژوهش

دکتر محمد بقایی ماکان در مورد جایگاه پژوهش در ایران به خبرنگار مهر گفت: پانصد سال است که دنیای اسلام و طبیعتا جامعه ما نتوانسته حتی یک سطر بر معارف بشری بیفزاید، این نظری است که همه بدان معترفند. بنابراین می‎توان نتیجه گرفت که اهل تحقیق در کشور ما در چه قیاسی با دنیای پیشرفته قرار دارند و در چه سطحی هستند.

این کارشناس ادبی و فلسفی در مورد اینکه آیا پژوهشهایی که در ایران صورت می‎گیرند کاربردی و به روز هستند نیز اظهار داشت: تحقیقات منتشر شده حداقل سه دهه اخیر از کیفیت و ارزش در خور توجهی برخوردار نبوده است. البته نباید فراموش کرد که گاه بارقه‎هایی در زمینه‎های علمی در میان پژوهندگان دانشگاهی مشاهده می‎شود ولی دقیقا همانند یک "بارقه" کاملا اتفاقی هستند و نه روشمند.

این محقق و پژوهشگر حوزه ادبیات و فلسفه تصریح کرد: همین شرایط در دیگر حوزه‎ها مانند ادبیات، تاریخ، سینما و مانند اینها دیده می‎شود که نمی‎توان آنها را معیاری برای ارزیابی کلی قرار داد.

بقایی در پاسخ به این سؤال که برای ارتقای فعالیتهای این حوزه و انجام پژوهشهای کاربردی چه پیشنهادی دارید نیز گفت: مدیریتهای کلان فرهنگی در هر کشور و جامعه‎ایی نقش عظیم در پرورش و تقویت فرهنگ عمومی و افزایش دانش دارند که در نهایت به تربیت و پدید آمدن پژوهندگان در همه زمینه‎ها اعم از نظری و عملی منجر می‎شود.

وی افزود: برای مثال فراموش نکنیم که در همین پنجاه سال اخیر در حوزه تحقیقات ادبی و تاریخی چهره‎هایی جهانی مانند بدیع الزمان فروزانفر، عبدالحسین زرین کوب، دهخدا، نفیسی و صدها تن دیگر داشتیم که اکنون شوربختانه در جامعه ما مشاهده نمی‎شوند. بنابراین می‎توان گفت که: نیست اندر زمانه محمودی / ورنه هر گوشه پُر ز عنصری است.

بقایی در پایان یادآور شد: نتیجه اینکه در جامعه ما همان استعدادها و توانایی‎های عقلی گذشته وجود دارد منتها هر بوستانی باغبانی آزموده و دلسوز می‎خواهد تا بذرهای اندیشه را چنان که باید پرورش دهد و این کیفیتی است که اکنون در دستگاههای آموزش و پرورش و آموزش عالی مشاهده می‎شود و از پرورش چهره‎های بزرگی امثال مولوی باز مانده‏اند.