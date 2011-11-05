اعتراض کانون بازنشستگان به پاداشهای شستا در مدیریت قبلی

علی اکبر خبازها در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: گزارش تحقیق و تفحص از تخلف در شرکتهای سرمایه گذاری تامین اجتماعی مربوط به دوره های قبلی مدیریت صندوق تامین اجتماعی بوده است و در دوره مدیریت فعلی شاهد اینگونه مشکلات نبودیم.

وی عملکرد مدیریت فعلی صندوق تامین اجتماعی را مثبت ارزیابی کرد و گفت: آبروی تامین اجتماعی مربوط به بیمه شده ها است به همین دلیل باید محل تخلف دقیقا مشخص و عنوان شود تا باعث نگرانی بازنشستگان و بیمه شدگان نشود.

به گفته رئیس کانون بازنشستگان و مستمری بگیران، در دوره مدیریت پیشین تامین اجتماعی یک میلیارد تومان پاداش به شرکت شستا داده شد که با اعتراض کانون بازنشستگان و مستمری بگیران مواجه شد.

خبازها به نشستی که با مدیرعامل صندوق تامین اجتماعی برگزار شد اشاره کرد و اظهار داشت: در این نشست مشکلات بازنشستگان مطرح شد و درخواستهایی نیز از حافظی داشتیم که وی قول مساعد همکاری برای رفع مشکلات این افراد که اغلب آنان مستمری کمی دریافت می کنند داد.