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۱۴ آبان ۱۳۹۰، ۱۰:۱۶

در گفتگو با مهر عنوان شد:

اعتراض کانون بازنشستگان به پاداشهای شستا در مدیریت قبلی

اعتراض کانون بازنشستگان به پاداشهای شستا در مدیریت قبلی

رئیس کانون بازنشستگان و مستمری بگیران صندوق تامین اجتماعی گفت: در دوره مدیریت قبلی پاداشهای هنگفتی به مدیران شرکت شستا داده می‌شد که با اعتراض کانون بازنشستگان مواجه شد.

علی اکبر خبازها در گفتگو با خبرنگار مهر افزود:  گزارش تحقیق و تفحص از تخلف در  شرکتهای سرمایه گذاری تامین اجتماعی مربوط به دوره های قبلی مدیریت صندوق تامین اجتماعی بوده است و در دوره مدیریت فعلی شاهد اینگونه مشکلات نبودیم.

وی عملکرد مدیریت فعلی صندوق تامین اجتماعی را مثبت ارزیابی کرد و گفت: آبروی تامین اجتماعی مربوط به بیمه شده ها است به همین دلیل باید محل تخلف دقیقا مشخص و عنوان شود تا باعث نگرانی بازنشستگان و بیمه شدگان نشود.

به گفته رئیس کانون بازنشستگان و مستمری بگیران، در دوره مدیریت پیشین تامین اجتماعی یک میلیارد تومان پاداش به شرکت شستا داده شد که با اعتراض کانون بازنشستگان و مستمری بگیران مواجه شد.

خبازها به نشستی که با مدیرعامل صندوق تامین اجتماعی برگزار شد اشاره کرد و اظهار داشت: در این نشست مشکلات بازنشستگان مطرح شد و درخواستهایی نیز از حافظی داشتیم که وی قول مساعد همکاری برای رفع مشکلات این افراد که اغلب آنان مستمری کمی دریافت می کنند داد.

کد مطلب 1450386

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