به گزارش خبرنگار مهر، رئیس سازمان تبلیغات اسلامی استان قم در این گردهمایی که صبح چهارشنبه برگزار شد، حضور روحانی در هر هیئت مذهبی را یکی از مهمترین راههای مقابله با آسیبها و خرافات دانست و تاکید کرد: در این راستا صدور مجوز برای فعالیت هیئتهای مذهبی منوط به معرفی یک کارشناس مذهبی شده است.
حجتالاسلام عباس اسکندری با توصیهای به مسئولان هیئتهای مذهبی دانشآموزی تصریح کرد: سعی کنید همه امور هیئت مذهبی را خودتان انجام دهید. شما باید گرداننده امور هیئت باشید و شورای هیئتهای مذهبی دانشآموزی و کانون شاعران و مداحان دانشآموزی تشکیل دهید و زیرمجموعه شورای هیئتهای مذهبی و کانون شاعران و مداحان استان مشغول به فعالیت شوید.
رئیس سازمان تبلیغات اسلامی استان قم به برخی آفتها و آسیبهای عزاداری در تعدادی از هیئتهای مذهبی اشاره کرد و گفت: از هیئتهای مذهبی دانشآموزی انتظار میرود که همانند برخی هیئتهای مذهبی فقط به سینهزنی نپردازند بلکه علاوه بر نوحهخوانی و سینهزنی جلسات قرائت قرآن کریم و دعا و نهجالبلاغه و صحیفه سجادیه، بازگویی احکام، شعرخوانی و مقالهخوانی را رونق بخشند.
حجتالاسلام اسکندری ادامه داد: هیئتهای مذهبی دانشآموزی توانمندیهای زیادی دارند و حتی اداره امور برگزاری گفتمانهای دینی در مدارس باید به این هیئتها واگذار شود.
لزوم کیفیتبخشی به برنامههای هیئتهای مذهبی
معاون پرورشی و تربیتی آموزش و پرورش استان قم نیز در این گردهمایی بر لزوم کیفیتبخشی به برنامههای هیئتهای مذهبی دانشآموزی تاکید کرد و گفت: اصول مداحی و نوحهخوانی باید با استناد به روایات و متن مقاتل مستند ارائه شود.
ناصر حمزهای اثربخشی و ماندگاری فعالیتهای دانشآموزان را منوط به مشارکت خود دانشآموزان دانست و تاکید کرد: خوشبختانه در ماه محرم سال گذشته بعضی از مدارس قم برنامههای عزاداری و نوحهخوانی بسیار جذابی برگزار کردند و ما امیدواریم این برنامهها در سال جاری با شور و نشاط بیشتری برگزار شود.
معاون پرورشی و تربیتی اداره کل آموزش و پرورش استان قم تصریح کرد: مداحی یکی از اثرگذارترین و پاکترین هنری است که امروز در جامعه مذهبی ما وجود دارد و مداح میتواند با ذکر و چینش کلمات و معانی مختلف، سختترین دلها را به تحریک در آورد.
وی ادامه داد: مداحی از سالیان گذشته در خون و رگ و اعتقادات شیعیان وجود داشته و باید مراقب ورود انحرافات و پیرایهها به جلسات عزاداری باشیم تا خدای ناکرده انحرافی در دین و اعتقادات مذهبی ایجاد نشود.
حمزهای از برگزاری همایش مسئولان هیئتهای مذهبی دانشآموزی در آستانه ماه محرم خبر داد و تاکید کرد: در جلسه آینده برنامههای ماه محرم به هیئتهای مذهبی دانشآموزی اعلام میشود.
وی ادامه داد: همچنین هشتم محرم که به نام جوان عاشورایی نامگذاری شده، برنامه عظیم عزاداری را از میدان روحالله به سمت حرم مطهر حضرت معصومه(س) خواهیم داشت.
در سازمان تبلیغات اسلامی؛
گردهمایی مسئولان هیئتهای مذهبی دانشآموزی در قم برگزار شد
قم - خبرگزاری مهر: گردهمایی مسئولان هیئتهای مذهبی دانشآموزی استان قم با حضور گسترده هیئتهای دانشآموزی در سازمان تبلیغات اسلامی این استان برگزار شد.
به گزارش خبرنگار مهر، رئیس سازمان تبلیغات اسلامی استان قم در این گردهمایی که صبح چهارشنبه برگزار شد، حضور روحانی در هر هیئت مذهبی را یکی از مهمترین راههای مقابله با آسیبها و خرافات دانست و تاکید کرد: در این راستا صدور مجوز برای فعالیت هیئتهای مذهبی منوط به معرفی یک کارشناس مذهبی شده است.
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