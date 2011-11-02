به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از واشنگتن پست، "وانگ مین" که در جلسه بررسی گزارش سالانه آژانس بین المللی انرژی اتمی سازمان ملل سخن می گفت بر لزوم کمکهای فنی آژانس بین المللی انرژی اتمی به کشورهای در حال رشد برای ارتقای زیرساخت های هسته ای آنها تاکید کرد.



وی خواستار اقدامات بیشتر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در راستای تقویت امنیت هسته ای جهانی شد و ضمن اشاره به حادثه نیروگاه هسته ای فوکوشیمای ژاپن، از آژانس بین المللی انرژی اتمی خواست نسبت به جلب اطمینان بین المللی درباره نیروی هسته ای در جهان تلاش نماید .

وی افزود: آژانس در ترویج استفاده از انرژی هسته ای برای مقاصد صلح آمیز و ممانعت از اشاعه هسته ای مسئولیت دارد.

این دیپلمات خاطر نشان کرد: پس از حادثه در نیروگاه ژاپن در فوکوشیما آژانس باید نقش خود را در توسعه امنیت جهانی هسته ای و ترویج همکاری های بین المللی مناسب تقویت کند.

وانگ خواستار افزایش کمک فنی به توسعه و تقویت زیر ساخت های جدید کشورهای برای اولویت دادن به استفاده از انرژی هسته ای شد.