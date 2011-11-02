"دیوید بکهام" منتظر است به تیم ملی انگلستان دعوت شود

به گزارش خبرگزاری مهر، بکهام که با پیراهن تیم ملی انگلستان 115 بازی انجام داده است، آخرین بار در اکتبر 2009 در بازی مقابل بلاروس به میدان رفت.

بر پایه گزارش ساکرنت، بازیکن پیشین تیم فوتبال منچستریونایتد و حال حاضر لس آنجلس گالکسی خیال بازنشسته شدن ندارد و امیدوار است از سوی "فابیو کاپلو" به تیم ملی انگلستان فراخوانده شود.

دیوید بکهام گفت: خوب فوتبال بازی می کنم و کاملا آماده‌ام. من از فوتبال ملی کناره گیری نکرده‌ام. چنانچه بازیکن مصدوم و یا محرومی در تیم باشد و به من نیاز داشته باشند، البته به تیم ملی باز می‌گردم. من عاشق بازی دوباره برای تیم انگلستان هستم و معتقدم که به خواسته خود خواهم رسید.