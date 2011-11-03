همکاری ایران و کره در تبادل محصولات کشاورزی/ تاکید بر سرمایه گذاری

به گزارش خبرنگار مهر، کاظم فرهمند نایب رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی و 6 عضو دیگر این کمیسیون با "چه این کی" رئیس کمیته غذا، کشاورزی، جنگل و شیلات مجلس ملی کره دیدار و پیرامون همکاریهای دو جانبه در بخش کشاورزی مذاکره کردند.

در این دیدار که سفیر جمهوری اسلامی ایران در سئول نیز حضور داشت، کاظم فرهمند بر وجود زمینه های همکاری و صادرات محصولات کشاورزی ازجمله انار، کیوی وخشکبار به کره جنوبی اشاره کرد. وی همچنین برحضور شرکت های کره جنوبی در توسعه کشاورزی ایران و سرمایه گذاری در این بخش تاکید کرد.

رئیس کمیته کشاورزی مجلس ملی کره نیز دراین ملاقات ضمن اشاره به روابط تاریخی و دوستانه دو کشور طی نیم قرن گذشته از همکاریهای کره و ایران در این دو بخش استقبال کرد.

"چه این کی"وجود خیابان "تهران" درسئول و نیز خیابان"سئول" در تهران را نماد دوستی دوملت نامید و برهمکاریهای دوستانه در همه بخش های اقتصادی تاکید کرد.

نایب رئیس کمیسیون کشاورزی کشورمان و هیئت همراه در سفر به کره جنوبی از مراکز مختلف بسته بندی محصولات کشاورزی و عرضه به بازار مصرف بازدید کردند.این هیات همچنین در بازدید از مرکز توسعه روستایی کره با نحوه توسعه بخش روستایی و کشاورزی در این کشور طی پنجاه سال گذشته آشنا شد.



