کنگره بین المللی "ابن شهرآشوب" سال آینده در مازندران برگزار می شود

حجت الاسلام عباس علی ابراهیمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: محمد بن شهر آشوب ساروی مازندران در سال 588 هجری قمری در منطقه حلب سوریه فوت کرده است.

وی اظهار داشت: این شخصیت بزرگوار نقش اثرگذاری در کشورهای عربی، نجف و سامرا ایفا کرده و منشا خدمات اثرگذاری بوده است.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران با اشاره به اینکه تجلیل از شخصیت والای ابن شهر آشوب ساروی در جلسه شورای فرهنگ عمومی به تصویب رسیده است، تصریح کرد: زندگی و شخصیت ابن شهرآشوب، اندیشه ها و افکار ابن شهر آشوب، اوضاع سیاسی و اجتماعی ابن شهر آشوب و کتاب شناسی ابن شهرآشوب از محورهای این همایش بین المللی است.

وی با بیان اینکه معرفی توصیفی آثار ابن شهرآشوب و کتاب شناسی وی مورد تحلیل قرار گرفته است، یادآور شد: نسخ خطی بسیاری از ابن شهرآشوب در کشورهای دنیا بوده که با انجام فراخوان قابلیت اجرایی دارد.

ابراهیمی با اعلام اینکه مقایسه تطبیقی مناقب ابن شهر آشوب و مکتب شناسی این شخصیت شهیر ساروی از اهداف اصلی این گنگره بین المللی است، افزود: نقد و بررسی آثار ابن شهر آشوب توسط این عالم اندیشمند از طریق فراخوان انجام می شود.

وی مهلت ارسال آثار به جشنواره بین المللی ابن شهر آشوب را پایان اسفندماه امسال اعلام کرد و افزود: برای هرچه بهتر برگزار شدن این رویداد بین المللی، با سازمان اکو، فرهنگ و ارتباطات اسلامی، جامعه المصطفی و 80 کشور دنیا مذاکرات و مقالاتی انجام گرفته است.

وی با بیان اینکه با بسیاری از علمای برجسته قم مذاکراتی صورت گرفته است، اظهار داشت: شخصیت های علمی فراوانی در منقبت ابن شهر آشوب آثاری دارند.

ابراهیمی از برگزاری کنگره بین المللی ابن شهرآشوب در سال آینده در مازندران خبر داد.