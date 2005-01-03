فرهاد كاظمي از مربيان موفق فوتبال ما است

مهندس محمود اسلاميان مديرعامل شركت فولاد مباركه اصفهان ضمن بيان مطلب فوق درگفتگوبا خبرنگار" مهر" افزود: مجموعه باشگاه فولاد مباركه سپاهان ازعملكرد آقاي كاظمي رضايت دارند، ضمن اينكه به شخصه ايشان را يكي ازمربيان موفق و خوب فوتبال كشورمي دانم كه متاسفانه به دليل شرايط پيش آمده براي تيم تصميم گرفتند به اين شكل ازباشگاه جدا شوند وهيات مديره نيز با استعفاء ايشان موافقت كرد، به هرروي بنده بري ايشان درهمه حال آرزوي موفقيت مي كنم.

وي درادامه خاطرنشان كرد: با تلاشهاي صورت گرفته تيم دروضعيت خوبي قراردارد وبا توانمنديهاي موجود درباشگاه مي توانيم افتخارات گذشته را تكرارنماييم. درحال حاضرنيز آقاي پورمهدي هدايت تيم را برعهده دارند تا تيم را براي ادامه كار آماده نمايند.

اسلاميان درخصوص انتخاب مربي داخلي يا خارجي براي سپاهان اظهارداشت: باشگاه ومديريت آن درحال برنامه ريزي و اقدامات اساسي دراين زمينه هستند تا بزودي مربي مورد نظربه جمع تيم اضافه شود. ضمن اينكه درحال حاضرنيز آقي پورمهدي مشغول كار با تيم هستند تا بازيكنان از شرايط ايده آل خارج نشوند. اميدوارم بزودي با حضورمربي زبده وخوب بتوانيم سپاهان را به جايگاه مطلوب آن بازگردانيم.

مديرعامل شركت فولاد مباركه اصفهان درخصوص پيش بيني اش ازمسابقات ليگ قهرمانان باشگاههاي آسيا تاكيدكرد: خوشبختانه بازيكنان وكادرفني خوبي درباشگاه حضوردارند وبه همين خاطراميدواري زيادي داريم كه بتوانيم دراين مسابقات نيزبه نتايج خوب وقابل قبولي درحد نام وشان سپاهان دست پيدا كنيم.

اسلاميان عملكرد مديرعامل باشگاه سپاهان را مثبت ارزيابي كرد وگفت: آقاي ساكت ازمديران موفق فوتبال ما هستند كه تواسته اند با امكانات وشرايط موجود باشگاه را درسطح خوب وقابل اطميناني سامان دهي نمايند و اميدوارم درخصوص تيم فوتبال نيزبا برنامه هايي كه دردست دارند موجبات موفقيت آن را فراهم آورند.