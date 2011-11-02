توسعه دبیرستانهای علوم و معارف اسلامی در مازندران

محمود قاسمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در راستای گسترش و افزایش کمی و با توجه به استقبال خوب خانواده ها، گسترش دبیرستانهای صدرا در سال های آینده در دستور کار اداره کل تبلیغات اسلامی مازندران است.

وی بیان داشت: بخش اعظم اعتبارات این دبیرستانها از سوی این اداره کل و مابقی اعتبارات از سوی خیران و بخشی در غالب برنامه های فوق العاده خیران و اولیاء تامین می شود.

قاسمی در بخش دیگری از این گفتگو گفت: 33 نفر از دانش آموزان پایه چهارم دبیرستان های پسرانه و دخترانه علوم و معارف اسلامی صدرای مازندران، با قبولی 100 درصدی در کنکور سراسری امسال به دانشگاههای کشور راه یافتند.

وی افزود: اداره کل تبلیغات اسلامی مازندران از سال 85 تاکنون در راستای تربیت نیروهای تاثیرگذار در عرصه فرهنگ دینی اقدام به تاسیس چهار دبیرستان علوم و معارف اسلامی صدرا در شهرهای بابل، ساری و چالوس کرده که 33 نفر در در کنکور سراسری سالجاری، قبولی100 درصدی داشته و 8 نفر رتبه زیر هزار را به خود اختصاص دادند.

کارشناس آموزش اداره کل تبلیغات اسلامی مازندران بیان داشت: این دانش آموزان در دانشگاههای علوم قضایی و خدمات اداری تهران، علوم اسلامی رضوی مشهد، امام صادق (ع) تهران، حقوق مازندران، حقوق گیلان،علوم رضوی و فردوسی مشهد، دانشگاه اردبیل و علامه طباطبایی تهران رتبه قبولی را کسب کردند.

اداره کل تبلیغات اسلامی مازندران در بابل مستقر است.