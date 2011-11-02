طرح تلاوت نور در 30 هزار مسجد کشور اجرا می شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا جعفری، صبح چهارشنبه در جلسه نظارت و ارزیابی فعالیت های دبیرخانه خراسان رضوی اظهار داشت: استقبال مردم از طرح تلاوت نور نشانگر قابل قبول بودن فعالیت های قرآنی و دینی در اجتماع است که بایستی زمینه بین المللی شدن این طرح فراهم شود.

وی افزود: مسجد خاستگاه بیداری اسلامی و جایگاه تربیت دینی جوانان جامعه است که رسانه ها بایستی کارکردهای مساجد را روز به روز به جوامع بشری و افکار عمومی معرفی کنند.

وی اشاره به اینکه بعد از گذشت 18سال از تاسیس کانون های فرهنگی و هنری مساجد در حال حاضر 11هزار و 400 باب کانون در کشور مشغول فعالیت هستند، تصریح کرد: درکنار این تعداد از کانون ها 4هزار کتابخانه وجود دارد که برای اولین بار در کشور دو هزار نفر از مسئولین کانون ها و کتابداران مساجد تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی قرار می گیرند.

وی طرح اوقات فراغت را از دیگر فعالیت های کانون های مساجد برشمرد و گفت: در طرح اوقات فراغت امسال کانون های مساجد 600 هزار نفر از جوانان و نوجوانان کشور، از فعالیت های فرهنگی مساجد بهره مند شده اند.

معاون آموزش و پژوهش ستاد عالی کانون های فرهنگی هنری مساجد کشور با اشاره به برگزاری نمایشگاه های عفاف و حجاب در سراسر کشور گفت: در مرحله اول با آموزش 350 نفر از خواهران به عنوان مربی برگزاری نمایشگاه در بحث عفاف و حجاب و با حضور در مصلی ها، پارک ها و مساجد به تبیین عفاف و حجاب برای عموم جامعه می پردازند.

وی با بیان اینکه در شش ماه گذشته سال 600هزار جلد کتاب به کتابخانه های مساجد ارسال شده است که یک میلیارد و 500 میلیون تومان در این زمینه هزینه شده است، اذعان داشت: در حال حاضر 500باب خانه نور در مساجد راه اندازی شده است.

جعفری با اشاره به اینکه بیش از 500 باب کانون تخصصی در سراسر کشور در حال فعالیت است، اظهار داشت: از این تعداد کانون تخصصی 21 کانون در خراسان رضوی مشغول فعالیت های فرهنگی هستند و همچنین مشارکت مردم در طرح بزرگ قرآنی 1445نیز بسیار خوب بوده و حرکت مردمی وسیعی در این مجموعه اتفاق افتاده است.

وی افزود: از شش جشنواره طراحی شده چهار جشنواره تاکنون برگزار شده است و همچنین یک هزار هسته پژوهشی در مساجد مشغول فعالیت هستند که برنامه های جامعی را برای اجرا ارائه داده اند.

وی با اشاره به برنامه ریزی برای برگزاری جشن عید غدیر تصریح کرد: راه اندازی کانون های تخصصی در مصلی ها، راه اندازی کانون های فرهنگی و هنری در مساجد دانشگاهها از دیگر برنامه های ستاد عالی کانون ها است.

معاون آموزش و پژوهش ستاد عالی کانون های فرهنگی هنری مساجد گفت: در سال جاری اعتبار 20 میلیارد تومانی به کانون ها اختصاص داده شده است که این میزان اعتبار پنج درصد هزینه کانون های موجود را کفایت می کند و سرانه هر کانون بین 550 هزار تومان تا 2 میلیون تومان است و اصل تاسیس کانون مشارکت های مردمی است و بنا نیست که همه فعالیت های مساجد حمایت های مالی اداره شود.

معاون آموزش و پژوهش ستاد عالی کانون های مساجد کشوربا بیان اینکه رسانه در ترویج فرهنگ دینی نقش اساسی را ایفا می کند و هر کانون و مسجد یک رسانه است، گفت: کانون های فرهنگی هنری زمینه سازعمران معنوی در مساجد در جامعه هستند.

وی رسالت کانون های مساجد را عمران معنوی مساجد، حضور جوانان در مسجد، نقش آفرینی جوانان در مساجد و فراهم کردن زمینه مشارکت مردم در انجام فعالیت های دینی برشمرد، و گفت: کانون های مساجد با برگزاری اردوهای فرهنگی، نشست های علمی و فرهنگی، فعالیت های قرآنی و برگزاری نماز جماعت زمینه ساز عمران معنوی در مساجد هستند.

جعفری گفت: کانون ها هویت شان را از مسجد می گیرند و کادر سازی توسط کانون ها زمینه را برای حضور و استفاده مردم از فعالیت های فرهنگی فراهم می سازد.

وی تاسیس کانون در دانشگاههای مراکز را از دیگر برنامه های ستاد عالی کانون های مساجد عنوان کرد و افزود: در حال حاضر 11هزارو 400 کانون در کشور وجود دارد که 20 تا 22 هزار کانون تا پایان برنامه پنجم توسعه تاسیس می شود.

با توجه به آغاز سفرهای نظارتی گروه های ارزیابی عملکرد دبیرخانه های کانون های فرهنگی و هنری مساجد سراسر کشور، در این سفر هیئت اعزامی ارزیابی ضمن بازدید از بخش های مختلف دبیرخانه استان دارد.