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۱۱ آبان ۱۳۹۰، ۱۲:۱۵

خبر فوری/

بمباران شهر انقلابی تعز 49 کشته و زخمی بر جا گذاشت

بمباران شهر انقلابی تعز 49 کشته و زخمی بر جا گذاشت

شبکه های تلویزیونی عرب زبان از بمباران شهر انقلابی تعز و زخمی و کشته شدن 49 نفر از مردم این شهر خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر، العربیه لحظاتی پیش در خبری فوری گزارش داد که عوامل عبدالله صالح دیکتاتور یمن محله های شهر تعز را بمباران کردند.

بر اثر این بمباران دستکم 9 نفر کشته و 40 تن دیگر زخمی شده اند.

کد مطلب 1450425

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