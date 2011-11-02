دردسرهای بطریهای پلاستیکی زائران حج/ ترجمه راهبرد زیستی حج به 4 زبان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از منابع اینترنتی، دکتر حسنا احمد از نویسندگان راهبرد سبز برای حج گفت: ائتلاف ادیان و حفظ محیط زیست به عنوان بخشی از فعالیتهای خود برای تشویق مومنان جهان نسبت به حفظ و حمایت از محیط زیست راهبرد سبز برای حج را ارائه کرده است.

این راهبرد به راه های عملی توجه کرده است که مسلمانان می توانند بر مبنای آن حجی دوستدار محیط زیست داشته باشند و عادات دوستدار محیط زیست را انتخاب کنند.

دکتر حسنا احمد در این رابطه گفت: آنچه می خواستیم انجام دهیم استفاده از یک پایه الهیاتی برمبنای قرآن و حدیث بود تا مردم را تشویق کنیم درباره حفظ محیط زیست دقت بیشتری به خرج دهند.

امروزه مردم بیشتر نسبت به تأثیرات کربنی مطلع هستند و می توانند تأثیراتی که خود در این عرصه اعمال می کنند را به حداقل برسانند، این راهبرد می تواند مسلمانان را نیز در این عرصه فعالتر از گذشته کند، چرا که درحال حاضر به نظر می رسد صدای این فعالیتها به گوش مسلمانان نرسیده است.

هرساله حدود 5/2 میلیون مسلمان راهی حج می شوند درحالی که تأثیرات این زیارت دینی دسته جمعی را به سختی می توان ارزیابی کرد. برخی اعتقاد دارند که سالانه 10 میلیون بطری پلاستیکی آب از این زیارت برجای می ماند.

براساس محاسبات صورت گرفته زیارت مکه برای فردی که در بریتانیا زندگی می کند دربرگیرنده انتشار چندین تن کربن بیشتر از زیارت مکه برای فردی است که در فرانسه زندگی می کند. با توجه به این که بسیاری از مسلمانان در آرزوی انجام فریضه عبادی حج هستند این امر فضای مناسبی برای توجه به ابعاد زیست محیطی فراهم می کند.

دکتر حسنا احمد با اشاره به تحقیقات انجام شده برای نوشتن این راهبرد زیست محیطی در طول حج موضوع اصلی مسئله وسائل نقلیه، هدر رفتن و مصرف بوده است. بسیاری از زائرن برای پرواز به مکه از هواپیماهای خصوصی استفاده می کنند و نسبت به هدررفتن انرژی بی تفاوت هستند.

وی افزود: ما از مردم می خواهیم هدر رفتنهای انرژی را به حداقل برسانند و درباره راهکارهایی که پس از حج برای حفظ محیط زیست انجام می دهند فکر کنند. حج زمان مناسب برای گرفتن عادات خوب و تجدید نظر درباره رفتار اخلاقی است. حج زمان ایده آلی برای تغییر نوع نگاه ما نسبت به محیط زیست محسوب می شود.

این راهبرد با نکات کامل و اطلاعات سودمند می تواند به زائران مسلمان کمک کند درباره سفر خود تعمل و تأثیرات آن را به دقت بررسی کنند. قرار است راهبرد زیست محیطی حج به زبانهای اندونزیایی، اردو، مالزیایی و عربی ترجمه شود.