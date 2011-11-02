نمایشگاه "سر عشق" در نگارخانه رضوان بر پا می شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمد ضرابی صبح چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به رونمایی دو کتاب جدید منتشر شده در این موسسه همزمان با مراسم افتتاح نمایشگاه خوشنویسی سرعشق اظهار کرد: استاد امیر خانی و فلاح از اساتید برجسته خوشنویسی کشور هستند که در نمایشگاه سر عشق 40 اثر این هنرمندان به نمایش در می آید.

وی تصریح کرد: این آثار با موضوع عرفانی و ادبی و با تکنیک خوشنویسی و نقاشی خط اجرا شده و نمایشگاه این آثار تا 26 آبان ماه سال جاری در نگارخانه رضوان مشهد برپاست.

مدیرعامل موسسه آفرینش های هنری آستان قدس رضوی همچنین به سخنرانی و نشست پرسش و پاسخ استاد امیرخانی و فلاح اشاره کرد و بیان داشت: این نشست پیرامون فعالیت این هنرمندان، ساعت 16 روز شنبه 14آبان، همزمان با مراسم افتتاحیه نمایشگاه سرعشق در نگارخانه رضوان برگزار خواهد شد.

ضرابی در ادامه به معرفی برگزیدگان مسابقه "مکتب + خانه" در این مراسم اشاره کرد و بیان داشت: فراخوان مسابقه خوشنویسی "مکتب+خانه" در دهه میلاد امام رضا(ع) منتشر و140 اثر از 66 هنرمند به دبیرخانه این مسابقه ارسال شد.

وی با بیان اینکه این مسابقه با هدف کاربردی کردن هنر خوشنویسی صورت گرفته است، اذعان داشت: القاب و احادیث رضوی از موضوعات محوری این مسابقه بوده است و تکنیک آن نیز به صورت آزاد هدف گذاری شده است.

مدیرعامل موسسه آفرینش های هنری آستان قدس رضوی همچنین به داوری این آثار توسط محمد علی فراستی، کاظم خراسانی، هادی ذوالریاستین، محسن عبادی و محسن توسلی اشاره کرد و بیان داشت: در افتتاحیه نمایشگاه سر عشق از پنج نفر برگزیده در سطح هنرجویان و همچنین دو اثر در بخش اساتید تجلیل و تقدیر می شود.

ضرابی در ادامه به رونمایی دو کتاب تازه منتشر شده درموسسه آقرینش های هنری آستان قدس رضوی در این مراسم اشاره کرد و بیان داشت: کتاب تذهیب های قرآنی که به معرفی آثار دومین دوسالانه این جشنواره می پردازد یکی از این کتاب هاست که توسط این موسسه و در دو هزار نسخه منتشر شده است.

وی ادامه داد: کتاب ادعیه ایام هفته به خط محمد شفیع تبریزی دیگر کتاب رونمایی شده در این مراسم است که با خط نسخ کتابت شده و با همکاری سازمان کتابخانه های آستان قدس رضوی و در هزار و 500 نسخه منتشر شده است.