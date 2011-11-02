پنجمین کنگره شعر عاشورایی در محمودآباد برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا زرقانی صبح چهارشنبه در سومین جلسه ستاد پنجمین کنگره شعر عاشورایی مازندران افزود: کنگره شعر عاشورایی در چهار سال متوالی، تشکلهای دینی و با همکاری کانون مداحان این اداره کل در مازندران برگزار که پنجمین کنگره امسال در شهرستان محمودآباد برگزار می شود.

وی با بررسی مصوبات جلسات قبل بیان داشت: با توجه به اینکه این کنگره، با عنوان کنگره شعر عاشورایی معرفی شده لذا اشعار ادبی و مقاله از میان اشعار ادبا حذف شده و دوره آموزشی شاعران کنگره شعر عاشورایی برگزار شود.

زرقانی ادامه داد: در پنجمین کنگره شعر عاشورایی مازندران فراخوان آثار شعرا با محوریت حضرت ابوالفضل العباس (ع) بوده و پوستری در راستای برگزاری این کنگره تهیه و توزیع شود و فضای برگزاری آن باید متناسب با فرهنگ عاشورا باشد.

سید کریم صادق نیا، مسئول تشکلهای دینی تبلیغات اسلامی مازندران گفت: کل اشعاری که از سوی شعرا ارسال می شود در زمینه شعرنو، آیینی، مذهبی، مرثیه بوده که با توجه به هدف برگزاری این کنگره باید اشعاری ارسال شود تا بتوانیم بار فکری مداحان را بالا برده و مداحان تغذیه فکری شوند تا برای مخاطبان خود تاثیر گذار باشند.

