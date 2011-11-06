محمدرضا فرقانی در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص سفر رئیس جمهوری اسلامی ایران به ترکیه ، گفت: با توجه به سفرهایی که سال گذشته نخست وزیر و رئیس جمهور این کشور به ایران داشتند طبیعی است که احمدی نژاد هم برنامه ای برای سفر به این کشور داشته باشد اما زمان این سفر هنوز بطور قطعی مشخص نشده و هم اکنون برای انجام این سفر در حال رایزنی هستیم.

وی همچنین درخصوص احتمال سفر رئیس جمهور به کشورهای لیبی و تونس نیز اظهار داشت: با توجه به اینکه کشورهای لیبی و تونس در دوران گذار قرار دارند لذا ما تا تنظیم ساختارهای سیاسی این کشورها و استقرار نظام سیاسی منسجم و مستحکم در این کشورها منتظر خواهیم بود تا در آن زمان تصمیمات لازم برای سفر به این کشورها را اتخاذ کنیم.



فرقانی در ادامه این گفتگو درباره اعتراض برخی چهره های سیاسی نسبت به ارسال پیام تسلیت احمدی نژاد به ملک عبدالله پادشاه عربستان نیز گفت: من معترضان به این حرکت دیپلماتیک را آدمهای بسیارکوته فکری می بینم چون اقدامات دیپلماتیک را باید با توجه به ظرافتها و حساسیتهایی که دارد در ظرف زمانی و موقعیتی خودش سنجید.



وی اضافه کرد: ارسال پیام تسلیت احمدی نژاد به پادشاه عربستان با توجه به درگذشت ولیعهد این کشور و بویژه پس از سناریوی بسیار زشت و هالیوودی که آمریکائیها برای برهم زدن روابط ایران با کشورهای منطقه اجرا کردند، اقدامی کاملا دیپلماتیک و منطقی بود که از موضع عزت، حکمت و مصلحت انجام شد.



مدیرکل امور بین الملل دفتر رئیس جمهور در پایان از ورود آمریکائیها به مرحله ایجاد دشمنی آشکار بین ایران و کشورهای منطقه خبر داد.