ظرفیت 1.2 میلیون تنی شرکت سوخت رسانی قشم

به گزارش خبرنگار مهر، اسدالله قطب رزمجو امروز در مراسم افتتاح سایت مخازن نفتی شرکت سوخت رسانی و خدمات دریایی قشم در بندرعباس گفت: این پروژه به منظور تامین سوخت کشتی های داخلی و خارجی که در منطقه تردد می کنند ساخته شده است.

وی افزود: این پروژه در زمینی به مساحت 2 هکتار که در مدت 30 ماه و با هزینه 200 میلیارد ریال که بخشی از آن توسط بانک ملت تامین شده است ساخته شد.

مدیر شرکت سوخت رسانی و خدمات دریایی قشم تصریح کرد: این سایت در سال اول می تواند سوخت رسانی را در حجم 1.2 میلیون تن و ترانزیت سوخت به مناطق مختلف را با امکانات حمل و نقل زمینی با سقف 800 هزار تن انجام دهد.

رزمجو افزود: مهمترین بخش این سایت استفاده از تمامی پسماندهای نفتی در منطقه برای جلوگیری از آلودگی محیط زیستی و تبدیل پسماندها به سوخت مورد نیاز شناورها برای افزایش بهره وری خواهد بود.

وی با بیان اینکه برای توسعه صنعت بانکرینگ در این منطقه پروژه هایی انجام شده است، افزود: این سایت در سال اول 196 نفر اشتغالزایی داشته است که امیدواریم 1200 شغل غیر مستقیم را نیز ایجاد کند.