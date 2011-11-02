همکاری مردم رباط کریم با ماموران سرشماری نفوس قابل تمجید است

بیژن سلیمان پور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: خوشبختانه طی 8 روزی که عملیات اجرایی سرشماری در شهرستان رباط کریم آغاز شده است، مردم آگاه و انقلابی شهرستان همکاری شایسته و مناسبی با ماموران آمارگیری برای انجام طرح مهم و حیاتی سرشماری داشته‌اند.

سرپرست فرمانداری رباط کریم با بیان اینکه بدون داشتن آمار صحیح و واقعی نمی‌توان برای آینده و توسعه کشور برنامه‌ریزی کرد، افزود: مقام معظم رهبری با مشارکت در این طرح و توصیه به ملت ایران برای همکاری و پاسخگویی درست به سرشماران، اهمیت و ضرورت آمار و سرشماری را بیان فرمودند و شهروندان رباط کریمی نیز با عمل به رهنمودهای ایشان باماموران آمارگیری و سرشماران تعامل مناسبی دارند و به خوبی همکاری می کنند.

وی ادامه داد: آمارگیران طبق برنامه اعلام شده در شهرهای رباط کریم، نصیرشهر و پرند و روستاهای تابعه با مراجعه به خانوارها و محل سکونت شهروندان اطلاعات مورد نیاز را ثبت و برای بازبینی به مرکز ستاد اجرایی منقل می کنند.

سلیمان پور با اشاره به اطلاع رسانی و تبلیغات صورت گرفته برای آگاهی شهروندان از طرح سرشماری گفت: فرمانداری، ائمه جمعه، روسای ادارا ، مدیران مدار ، روابط عمومی ها و رسانه های جمعی شهرستان رباط کریم در زمینه اطلاع رسانی به شهروندان در خصوص اهمیت و چگونگی سرشماری اقدامات خوبی انجام دادند و شهروندان نیز با آگاهی لازم به استقبال سرشماری رفته اند که جا دارد از تشریک مساعی و همکاری بسیار خوب مسئولین و مردم شهرستان تقدیر و تشکر کنیم.