سرپرست حجاج ایرانی به بعثه حج عراق رفت

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به سرزمین وحی، حجت الاسلام سید علی قاضی عسکر نماینده ولی فقیه و سرپرست حجاج ایرانی و علی لیالی رئیس سازمان حج و زیارت به همراه جمعی از علما و معاونان بعثه مقام معظم رهبری با حضور در بعثه حج کشور عراق بر همکاری بعثه های حج کشورهای اسلامی برای برگزاری هر چه روان تر حج تأکید کرد.



هیئت ایرانی پس از حضور در بعثه حج عراق مورد استقبال حجت الاسلام والمسلمین محمدتقی مولا، رئیس بعثه حج عراق قرار گرفت.

قاضی عسکر در ابتدای این دیدار در حالی که عراق را کشور دوست و برادر جمهوری اسلامی ایران خواند، استقبال نمایندگان و فرهیختگان کشورهای مختلف از جمله اندیشمندان عراقی از گردهمایی هایی که در بعثه مقام معظم رهبری برگزار می شوند را نشانه ای از تحقق بخشی از اهداف حج دانست و گفت: در این همایشها بر طرح آزادانه آراء اندیشمندان تأکید داریم و امیدواریم در سالهای آینده بتوانیم قبل از موسم حج، مقالات ارزشمند دانشمندان و اندیشمندان اسلامی را دریافت کنیم تا در همایش ها در طول موسم حج مورد بهره برداری قرار گیرد.



نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت با ابراز امیدواری نسبت به توسعه روابط و همکاریهای بعثه حج عراق با بعثه مقام معظم رهبری، گفت: امیدواریم در حوزه اعزام زائران ایرانی به عتبات، همکاری جدی با بعثه عراق داشته باشیم.



سرپرست حجاج ایرانی افزود: ایران و عراق می توانند برای بهبود وضعیت حجاج، گفتگویی با کشور میزبان آغاز کنند. امکاناتی که کشور عربستان در اختیار دارد به گونه ای است که اگر اراده کنند می توانند با سرعت دو شهر مدینه و مکه را در زمینه های مختلف توسعه داده و تجهیز کنند. اگر این اتفاق بیفتد قطعا ظرفیت بیشتری از حجاج می توانند در حج شرکت کنند و امکانات مناسب تری هم در اختیار آنها قرار گیرد.

