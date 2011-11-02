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۱۱ آبان ۱۳۹۰، ۱۲:۴۸

حجت الاسلام سهرابی:

سامانه جامع موقوفات مازندران تدوین می شود

سامانه جامع موقوفات مازندران تدوین می شود

ساری - خبرگزاری مهر: مدیر کل اوقاف و امور خیریه مازندران از تدوین و گردآوری سامانه جامع موقوفات استان در سالجاری خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سیف الله سهرابی پیش از ظهر چهارشنبه در دوره آموزشی حسابداران ادارات اوقاف شهرهای مازندران، هدف از  ایجاد سامانه جامع بقاع و موقوفات را اجرای دقیق نیات واقفان اعلام کرد.

وی با اشاره به اهداف مقدس سازمان اوقاف و امور خیریه گفت: برای ساماندهی امورات مالی بقاع و موقوفات استان باید همگام با سازمان پیش برود.

سهرابی افزود: سامانه جامع موقوفات و بقاع کار ارزشمند و هدف داری بوده که برای ورود کلیه اطلاعات مالی هر موقوفه و بقعه در این سامانه تلاش جدی صورت می گیرد.

وی، هدف از برگزاری این دوره آموزشی را تسریع در امر جمع آوری اطلاعات موقوفات و بقاع متبرکه برای ورود بر روی سامانه جامع، آموزش حسابداران برای جمع آوری اطلاعات درست و صحیح و اجرای دقیق نیات واقفان خیراندیش و تسریع در پرداخت مالی موقوفات و بقاع ذکر کرد.

به گزارش مهر، در این دوره آموزشی کیانیان کارشناس مالی اختصاصی سازمان اوقاف و امورخیریه با قدردانی از این اداره کل گفت: مازندران در برگزاری این جلسه به صورت تخصصی پیشگام بوده و این نشان از تلاش و اهمیت موضوع سامانه جامع موقوفات و بقاع متبرکه است.

وی افزود: موقوفه محوری و بقعه محوری از اهداف سازمان اوقاف و امورخیریه بوده که کلیه امورات مالی موقوفات و بقاع باید در سامانه جامع قرار گیرد.

کد مطلب 1450482

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