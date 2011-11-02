پیکره های سلام در مشهد رونمایی شد

به گزارش خبرنگار مهر، مدیر امور هنری شهرداری مشهد صبح چهارشنبه در حاشیه رونمایی این مجسمه ها به خبرنگاران اظهار داشت: این پیکره‌ها شامل پیرمرد، پیرزن، مرد جوان، زن جوان و یک نوجوان‌اند، که به رسم زائران و شیفتگان مضجع منور رضوی دست بر سینه نهاده و اردات‌ورزی خود را در محضر مولایشان به نمایش می‌گذارند.

هادی مظفری گفت: این یادمان ها به سفارش مدیریت امورهنری شهرداری و توسط غلامحسین سهرابی هنرمند ارزنده مجسمه ساز کشور ساخته شده است.

وی گفت: این مجسمه از مجموع المان های دائمی شهر مشهد است و تعداد دیگری از این نمادها نیز تا پایان سال رونمایی می شوند.

وی با اشاره به دیگر برنامه های فرهنگی شهرداری که امروز انجام می شود، افزود: بعد از ظهر امروز بنا به اعلام قبلی، شاهد سخنرانی ایمان افسریان با موضوع "تهران بر ما حرف می‌زند"، خواهیم بود که این گفتگوی هنری در قالب مجموعه نشست‌های هنری چهارگاه طراحی شده و به موضوع "نقاشی شهری" می‌پردازد.

وی افزود: چهارگاه در فرهنگسرای جهاد دانشگاهی، تالار فردوسی واقع در سه راه ادبیات شهر مشهد امروز ساعت چهار برگزار می شود.

مدیر هنری شهرداری مشهد در بخش دیگری از سخنانش اظهار داشت: سومین برنامه فرهنگی امروز بهره‌برداری از فاز دوم چارسوق هنر مشهد است که با حضور شهردار و مدیران فرهنگی شهرمان برگزار می شود.

وی افزود: در فاز اول چارسوق هنر که نگارخانه سلطانعلی مشهدی نام دارد شاهد فضایی نمایشگاهی به منظور ارائه آثار هنری هستیم و هم اکنون با افتتاح فاز چارسوق هنر مشهد که سالن ترمه‌چی نام‌گذاری شده است، فضای کارگاه‌های تولید آثارهنری که پروسه ساخت و آفرینش آثار هنری را در معرض دید عموم قرار ایجاد خواهد شد.