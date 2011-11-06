ماندگاری گردشگران در گیلان 35 درصد افزایش یافت

امید عزیزی در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام اینکه گیلان دارای فضاهای زیبا و گردشگری منحصر به فردی در سطح دنیاست، افزود: تصویر خوبی از این جاذبه ها باید به جهانیان معرفی شود.

وی اظهارداشت: جمهوری اسلامی ایران با توجه به موقعیت استراتژیک درخاورمیانه، زمینه رشد و پیشرفت درخصوص جذب توریست و جهانگرد را دارد.

مدیرکل میراث فرهنگی استان با اشاره به اینکه گیلان از نظر جاذبه های گردشگری در سطح بالایی قرار دارد، گفت: اطلاعات مناسب این منطقه به زبان های مختلف در قالب بروشورهای تهیه و ارائه شود، همچنین اطلاع رسانی و تبلیغات از طریق سایت ها و به زبان های مختلف نیز در شناسایی مناطق استان موثر است.

وی افزود: با توجه به وجود اقلیم های متنوع در استان همچون جنگل، صحرا، دریا و سایر جاذبه ها، گیلان قابلیت سرمایه گذاری در زمینه های مختلف گردشگری را دارد.

عزیزی در ادامه با اشاره به قابلیت های گیلان در بخش گردشگری و اکوتوریسم اظهارداشت: شناساندن این جاذبه ها به ایرانیان و گردشگران خارجی امری ضروری است.

وی یادآورشد: ضریب امنیت بالا، تنوع اقلیمی، وجود خرده فرهنگ های مختلف و به تبع تنوع فرهنگی و حمایت مسئولان از مهمترین مولفه های موفقیت سرمایه گذاری در زمینه های مختلف گردشگری در گیلان است.