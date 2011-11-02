جام حذفی را جدی می گیریم/ با شرط صعود به لیگ برتر با خطیبی توافق کردیم!

افشین دبیری در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص آخرین وضعیت تیم ماشین سازی در رقابت‌های جام حذفی و لیگ یک گفت: صعود تیم ما به مرحله یک هشتم نهایی رقابت‌های جام حذفی به هیچ وجه شانسی و اتفاقی نبود. ما پیش از شروع لیگ نیز در یک بازی دوستانه تیم فوتبال شهرداری تبریز را شکست داده و بازیکنان آنها در رقابت‌های جام حذفی مقابل تیم ما اعتمادبه‌نفس لازم را نداشتند.

وی افزود: اساس تیم ما بر مبنای بومی گرایی است. ما در تیم فوتبال ماشین سازی 18 بازیکن بومی داشته و تنها 6 بازیکن غیربومی داریم و بیشترین قرارداد یک بازیکن تیم ما 200 میلیون تومان است، البته به غیر از سه یا چهار بازیکن، میانگین قرارداد سایر بازیکنان تیم ما حدود 30 میلیون تومان است.

مدیرعامل باشگاه ماشین سازی تبریز خاطر نشان کرد: ما در این فصل تیم را برای صعود به رقابت‌های لیگ برتر بسته‌ایم و پیش از شروع رقابت‌های لیگ دسته یک کشور با رسول خطیبی برای هدایت تیم فوتبال ماشین سازی تنها با شرط صعود به رقابت‌های لیگ برتر به عنوان مربی - بازیکن به توافق رسیدیم.

دبیری در خصوص صعود تیم ماشین سازی به مرحله یک هشتم نهایی رقابت‌های جام حذفی گفت: ما رقابت‌های جام حذفی را کاملا جدی می گیریم و با تمام توان و ترکیب اصلی در خانه به مصاف تیم قدرتمند داماش گیلان رفته و حتی به شکست داماش و صعود به مرحله بعد نیز فکر می کنیم اما بازهم تاکید می کنیم هدف اصلی ما صعود به رقابت‌های لیگ برتر بوده و این مهم اولویت اول ماست.

دیدار تیم‌های فوتبال ماشین سازی تبریز و داماش گیلان از مرحله یک هشتم نهایی رقابتهای جام حذفی ساعت 14:30 یکشنبه 6 آذر در ورزشگاه یادگار امام (ره) تبریز برگزار می شود.