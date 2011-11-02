ویژه برنامه های حرم شاهچراغ(ع) در دهه اول ذی حجه اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سید محمد حسن دستغیب ضمن تسلیت شهادت پنجمین پیشوای شیعیان جهان امام باقر(ع) یادآور شد: در شب جمعه هفته جاری پس از قرائت دعای روحبخش کمیل توسط تولیت آستان مقدس احمدی و محمدی آیت الله سید محمد مهدی دستغیب، مراسم سخنرانی، مرثیه و نوحه خوانی در سوگ این امام همام در جوار حرم مطهر حضرت احمد ابن موسی(ع) برگزار می شود.

سید محمد حسن دستغیب با تاکید بر بزرگداشت شعار الهی، اعمال ایام دهه ذی حجه را تلاشی برای پالایش روح انسانها برشمرد و اوج ظهور بندگی مومنان را در قرائت دعای عرفه حضرت سیدالشهدا دانست.

وی با اشاره به برگزاری مراسم قرائت عای پرفیض عرفه در روز نهم ذی حجه (یکشنبه 15 آبان) ساعت 14 تا 16 و 30 دقیقه عصر آن روز، یادآور شد: دعای حضرت سیدالشهدا در روز عرفه به وسیله مداحان اهل بیت(ع) در صحن مطهر حرم حضرت شاهچراغ(ع) برگزار می شود.

در همین راستا واحد مناسبتهای مذهبی آستان مقدس احمدی و محمدی(ع) از شهروندان شیرازی برای حضور و شرکت در این برنامه ها دعوت به عمل آورده است.