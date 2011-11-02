تأسیس مرکز طراحی و نمونه سازی در حوزه هوافضا

به گزارش خبرنگار مهر، مهندس ایرج ابراهیمی صبح امروز چهارشنبه در دومین نمایشگاه صنایع هوایی و فضایی ایران افزود: به منظور توسعه فعالیت های محققان در بخش هوافضا برنامه هایی در زمینه هدایت بودجه های حمایتی در این حوزه در دست تدوین است ضمن آنکه برنامه های موجود نیز در حال بازنگری است .

رئیس اتحادیه صنایع هوایی و فضایی ایران با انتقاد از اختصاص بودجه های تحقیقاتی در این حوزه اظهار داشت: در حال حاضر بودجه های پژوهشی در میان چند شرکت خاص اختصاص می یابد که با برنامه ریزی های انجام شده قرار است مرکزی برای طراحی و نمونه سازی ایجاد شود تا افراد صاحب فکر و ایده بتوانند با حضور در این مرکز و اعمال حمایت های مالی ایده خود را به محصول تبدیل کنند.

ابراهیمی همچنین با اشاره به برگزاری این نمایشگاه خاطرنشان کرد: این نمایشگاه با همکاری سه قطب فعال در حوزه هوافضا یعنی ستاد توسعه فناوری هوافضا، اتحادیه صنایع هوایی و فضایی ایران و سازمان صنایع هوایی برگزار شد.

وی با اشاره به فعالیت های اتحادیه یادآور شد: در حال حاضر 129 شرکت عضو این اتحادیه هستند و تعداد 100 شرکت نیز اطلاعات خود را برای عضویت در این اتحادیه ارسال کرده اند.

وی همچنین از راه اندازی پارک علم و فناوری هوافضا خبر داد و گفت: مراسم کلنگ زنی ایجاد این پارک در حاشیه این نمایشگاه برگزار خواهد شد.