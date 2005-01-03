منطق شاه اردن تفاوتي با منطق الزرقاوي نمي كند/ مرجعيت مورد احترام همه مردم عراق است/ خواهان روابط حسن همجواري با ايران هستيم / عبدالله دوم خيالباف شده است

به گزارش خبرگزاري مهر ، احمد چلبي رئيس كنگره ملي عراق در گفتگو با روزنامه الحيات گفت : به مقامات ايراني تاكيد كردم كه عراق هرگز منبعي براي تهديد بر ضد همسايگان نخواهد بود و ما اجازه نخواهيم داد كه عراق به صحنه اي براي درگيري تبديل شود.



وي افزود: موضع روشن عراق را كه مفادش اين بود كه عراقي ها هرگز اجازه نخواهند داد كشورشان به صحنه اي براي درگيري ميان آمريكا و ايران تبديل شود ودولت آينده عراق خواهان برقراري روابط حسن همجواري با تمام كشورهاي همسايه است و هرگز اجازه نخواهد داد كه اين كشور به مكاني براي تاثير گذاري بر امنيت اين كشورها تبديل شود در سفر به تهران تشريح كرده است .



چلبي با حمله شديداللحن به شاه اردن كه مدعي تلاش ايران براي تشكيل هلال شيعي در منطقه شده بود، بدون اينكه وي را خطاب قرار دهد، گفت : هدف از اين اظهارات ايجاد جو نگراني و وحشت در ميان آمريكا و كشورهاي عربي است .

وي تاكيد كرد: چنين مساله اي دور از تفكر وانديشه ملت عراق و ايران و سوريه و لبنان است اين اظهارات از هيچ منطق سياسي برخوردار نيست و افرادي كه چنين اظهاراتي را بر زبان مي آورند منطقشان هيچ فرقي با منطق الزرقاوي نمي كند .



به گزارش مهر، وي علت حقد و كينه شاه اردن را به شيعيان عراق مورد سوال قرار داد و بحث هلال شيعي را يك بحث فانتزي يا خيالبافي در علم سياست توصيف كرد.



چلبي اتهامات حازم شعلان وزير دفاع عراق را عليه ايران و سوريه بيانگر نظر شخصي وي دانست و تاكيد كرد دولت عراق با اظهارات شعلان موافق نيست و اين اتهامات بخشي از جو ارعابي است كه در اين زمان امثال وي ايجاد مي كنند.



چلبي برخي اعضاي دولت موقت را به حمايت از اقدامات تروريستي درعراق متهم كرد وآنها را بعثي مسلك هايي توصيف كرد كه روابطي با حزب بعث سابق دارند و معتقدند كه تعارف با بعثي اي به آنها در فعاليت سياسي شان كمك مي كند.



به گزارش مهر، چلبي درباره تصميم برخي گروه هاي سني در تحريم انتخابات گفت : اكثريت قريب به اتفاق ملت عراق با شور و اشتياق خواهان مشاركت در انتخابات هستند و نبايد انتخابات را تعطيل كرد و اكثريت هرگز خواهان تسلط بر اقليت نيستند بلكه خواهان يك عراق يكپارچه و واحد هستند ما هرگز اعتقادي به وجود اكثريت بر اساس طائفه اي در امور سياسي نداريم .



چلبي گفت : مرجعيت شيعه مخالف مناقشه طائفه اي است و شعار عدم انحصار قدرت از سوي هر طائفه يا جريان را مورد تاكيد قرارداده است و به دنبال دخالت مستقيم در امور سياسي نيست آيت الله سيستاني مورد احترام همه عراقي ها از همه طيف ها ومذاهب است و مواضع وي مايه اطمينان همه جريان هاو طوايف عراق است .



وي هدف از سفر خود را به ايران توضيح دادن برخي مسائل دانست اينكه طرح عراق پس از انتخابات تشكيل يك حكومت دمكراتيك در نظام فدرالي و نه دولت اسلامي است و طرف ايراني نيز كاملا درك خود را از حساسيت عراقي ها اعلام كرد زيرا گرايش سياسي شيعيان عراق با ايران متفاوت است.



به گزارش مهر، وي گفت كه به ايراني ها تاكيد كرده است عراق جديد خواهان برقراري روابط حسن همجواري با ايران است نمايندگان دولت عراق خواهان عقب نشيني فوري آمريكايي ها از عراق نيستند بلكه اين عقب نشيني با عقد قرارداد ساماندهي حضور نيروهاي چند مليتي در عراق ونحوه عقب نشيني آنها پس از آموزش نيروهاي امنيتي عراق بر اساس اصول ملي صورت خواهد گرفت.