یوم الله 13 آبان راه مبارزه با مستکبران عالم را برای آزادیخواهان جهان هموار کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، ارتش جمهوری اسلامی ایران به مناسبت یوم‌الله 13 آبان سالروز تسخیر لانه جاسوسی آمریکا و روز ملی مبارزه با استکبار جهانی اطلاعیه‌ای صادر کرده که در ابتدای آن آمده است: سیزدهم آبان "روز ملی مبارزه با استکبار جهانی"، نماد همبستگی و جهاد سیاسی دانش‌آموزان، دانشجویان و مردم مسلمان و انقلابی ایران اسلامیست که با هوشیاری و بصیرت، دل به آرمان‌های پیر فرزانه خود دادند و هیمنه پوشالی استکبار را فرو ریختند.

این اطلاعیه در ادامه می افزاید: بی‌‌تردید یوم‌الله سیزدهم آبان 58 حرکتی هوشمندانه و برگرفته از روح استکبار ستیزی ملتی است که با تقدیم خون خود نهال نوپای انقلاب را آبیاری کرده و راه مبارزه با زورگویان و مستکبران عالم را برای آزادیخواهان جهان هموار کردند.

در ادامه این اطلاعیه می خوانیم: پیام حماسه‌سازان سیزدهم آبان، امروز با گذر از مرزها به عنوان نماد مبارزه با استکبار جهانی در مشت‌های گره کرده مردمانی تجلی پیدا کرده که پس از سال‌ها تحمل نظام‌های دیکتاتوری و استبدادی، خواهان برکناری این گونه نظام‌ها و احقاق حقوق از دست رفته خود هستند.

این اطلاعیه در پایان می افزاید: ارتش جمهوری اسلامی ایران در پایان ضمن دعوت از آحاد ملت سربلند ایران، بویژه نسل شاداب و آینده‌ساز جوان کشور در راهپیمایی 13 آبان ماه، حضور پرشور و گسترده در این راهپیمایی را نمایانگر وحدت و همدلی در برابر توطئه‌های استکبار جهانی به سردمداری آمریکا و اطاعت محض از رهبری فرزانه انقلاب و فرماندهی کل قوا می‌داند.