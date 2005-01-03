شارون : پرونده هسته اي ايران بايد به شوراي امنيت ارجاع شود

به گزارش خبرگزاري مهر، اين روزنامه اسراييلي افزود: نشست ياد شده پنجشنبه گذشته درتل آويوبرگزارشد. هاآرتص درباره موضوع هاي مورد بحث و هويت افراد شركت كننده دراين نشست توضيحي ارائه نكرد .

اما اين روزنامه ازمنابع موثق وعاليرتبه نوشت: اولويت نخست وزير اسراييل براي مقابله با طرح فعاليت هاي هسته اي ايران گزينه سياسي و ديپلماتيك است و اقدامات ديپلماتيك مي تواند پروژه هسته اي را به تاخير اندازد.

هاآرتص آنگاه به نقل از شارون كه در هفته هاي اخير با شخصيت هاي خارجي ديدار داشته است اعلام كرد : توافق ايران و اروپا غير كافي است و بايد پرونده ايران را به شوراي امنيت ارجاع داد.