250 زائر ایرانی دیپورتی با بوئینگ 747 عربستان را ترک کردند

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به سرزمین وحی، 250 زائر ایرانی که با ویزای جعلی به عربستان سعودی آمده بودند و بیش از 48 ساعت را در فرودگاه مدینه بسر بردند، لحظاتی قبل با هواپیمای بوئینگ 747 عربستان را به مقصد ایران ترک کردند.

البته پس از مشخص شدن جعلی بودن روادید این زائران، آنان حاضر به بازگشت به ایران در این ایام نبودند و به همین خاطر ساعتها، وضعیت بلاتکلیفی را در فرودگاه مدینه بسر بردند.

این زائران از طریق واسطه و آزاد به دریافت ویزای عربستان اقدام کرده بودند که در نهایت با بررسی‌های انجام شده، جعلی از آب درآمد. علاوه بر این مسافران که در قالب دو پرواز به فرودگاه مدینه آمده بودند، جلوی پروازهای دیگر در فرودگاه مهرآباد تهران که مسافران آن دارای این نوع روادید بودند، گرفته شد.

در همین حال، حسن سقایی رئیس ستاد مدینه سازمان حج و زیارت گفته است: این زائران که به صورت انفرادی ویزا گرفته و به عربستان وارد شدند، مشکل ویزا پیدا کرده‌اند.

کنسول ایران در جده به مدیران و افردای که خارج از سیستم حج و زیارت به عربستان می‌آیند، هشدار داده است که فقط از طریق مجاری قانونی نسبت به این کار اقدام کنند؛ وگرنه این گونه مشکلات بازهم تکرار می‌شود.

علی لیالی رئیس سازمان حج و زیارت هم گفته است: زائرانی که ویزا آزاد می‌گیرند و خارج از سیسم حج و زیارت به عربستان می‌آیند، ارتباطی به سازمان حج و زیارت ندارد.