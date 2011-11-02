رسانه های مازندران به مقوله سلامت بیشتر توجه کنند

حجت الاسلام عباس علی ابراهیمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: توسعه یک جامعه در گرو سلامت آحاد افراد آن جامعه بوده و تحقق این مهم نیازمند آگاهی بخشی عمومی است.

وی اظهار داشت: امروزه در کشورهایی که شاخصه های سلامت بالا بوده از هنر و رسانه در سطحی فراگیر و مؤثر برای افزایش دانسته های مردم و مدیریت سلامت بهره گرفته می شود.

ابراهیمی، به رشد قابل توجه و تلاش های گسترده انجام شده در زمینه ارتقای سلامت مردم، پس از پیروزی انقلاب اسلامی اشاره کرد و گفت: به رغم همه دستاوردهای نظام در عرصه سلامت، هنوز با معیارهای مطلوب فاصله داریم که نیازمند مشارکت و عزم همگانی است.

وی اظهار داشت: آثار هنری مانند فیلم، نمایش، عکس، نقاشی، کاریکاتور به دلیل ماهیت و نفوذشان در افکار عمومی بهترین ابزار برای رشد فرهنگ سلامت محسوب می شوند.

دبیر شورای فرهنگ عمومی مازندران، پرداختن به محورهای سلامت را یکی از وظایف ذاتی رسانه ها برشمرد وافزود: سلامت جسمی، روانی و اجتماعی مقوله ای است که همه جنبه های زندگی به آن وابسته است و باید در رسانه ها پر رنگ باشد.

مسئول دستگاه فرهنگی مازندران، میزبانی مازندران را در برپایی نخستیم جشنواره ملی هنر، رسانه و سلامت یک فرصت فرهنگی توصیف کرد.

وی افزود: همه دستگاهها، هنرمندان و رسانه های استان در قبال این رویداد مسئول بوده تا شاهد برگزاری پربار و پرشور جشنواره باشیم.

جشنواره هنر، سلامت و رسانه در هشت محور کتاب، روزنامه و مجلهٰ، داستان کوتاه، فیلمنامه، عکس، پوستر و کاریکاتور در حوزه سلامت از 19 آبانماه در ساری برگزار می شود.