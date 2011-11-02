قاچاق کالا اساسی ترین عامل ضربه به اقتصاد داخلی است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی قاسم زاده نداف صبح چهارشنبه در جلسه کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز شهرستان بیرجند اظهار داشت: نظام مند کردن برخی از کا لاهای قاچاق می تواند قاچاق کالا را ریشه کن کرده و کالای قاچاق را در مسیر درست ترانزیت قرار دهد.

وی افزود: برخی از کالاهای قاچاق نظیر برنج، پارچه و چای قابل ساماندهی تجاری از راه های صحیح بوده و می تواند به رونق تجاری استان کمک کند.

فرماندار بیرجند با بیان اینکه با هوشمندی می توان واژه قاچاق را از ادبیات اقتصادی کشور حذف کرد، گفت: امروزه حیات اقتصادی کشور به صادرات و ترانزیت کالا وابسته است.

قاسم زاده نداف تصریح کرد: با توجه به خشکسالی های پیش آمده در استان و نابودی بنیه کشاورزی یکی از عوامل اساسی برای ایجاد اشتغال وجهش اقتصادی در استان تجارت و بازرگانی بوده که با فراهم شدن زیر ساخت های لازم نظیر ایجاد کنسولگری افغانستان در خراسان جنوبی، تکمیل مسیر ریلی و ایجاد مناطق تجاری آزاد در استان می توانیم شاهد ترانزیت کالا از استان به کشورهای همسایه و آسیای مرکزی باشیم.

وی ادامه داد: بازارهای کشورهای همسایه تا 20 سال آینده می توانند تامین کننده صادرات کالاهای ایرانی باشند و این فرصت از مهم ترین فرصت های پیش آمده اقتصادی برای خراسان جنوبی است.

فرماندار بیرجند با بیان این که رابطه مستقیمی بین اشتغال و قاچاق کالا وجود دارد، گفت: رونق تجارت در استان یکی از مهم ترین عواملی است که به ریشه کن کردن قاچاق کالا کمک می کند.

قاسم زاده نداف فراهم نبودن و یا دشوار بودن وضعیت تجارت برخی از کالاها را از عوامل قاچاق این گونه لوازم عنوان کرد.

وی بیان داشت: تولید و اشتغال نباید بازیچه سیاست بازی شود چراکه در غیر این صورت نظام سیاسی دچار مشکلات اساسی خواهد شد.

فرماندار بیرجند یادآورشد: ایجاد شعب رسیدگی به قاچاق کالا در محل پلیس راه بیرجند، حضور نمایندگان اصناف در کمیسیون قاچاق کالا، برگزاری میزگرد رسانه ای در خصوص قاچاق کالا، خودرای رانددگان تاکسی های برون شهری از حمل کالاهای قاچاق، امکان بازرسی تریلرهای ترانزیتی، تایید استاندارد کالاهای قاچاق فروخته شده توسط اداره اموال تملیکی و افزایش حق الکشف را از مهم ترین مصوبات کمیسیون قاچاق کالا و ارز شهرستان بیرجند عنوان کرد.