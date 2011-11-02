به گزارش خبرگزاری مهر، پریسا مقتدی در این باره گفت: در تالار اصلی بعد از پایان اجراهای نمایش "تراس" به کارگردانی محمدرضا خاکی، نمایش "مجلس شبیه حصرنامه کارگاه بکاء" به کارگردانی حسین کیانی به صحنه خواهد رفت. در تالار چهارسو هم بعد از پایان اجراهای دو نمایش "پیکره‌های بازیافته" و "اگر نرفته بودی" به کارگردانی قطب الدین صادقی، نمایشی از گروه تئاتر "دن کیشوت" به کارگردانی علی‌اصغر دشتی میزبان علاقه‌مندان تئاتر خواهد بود .

سخنگوی شورای هنری مجموعه تئاتر شهر ادامه داد: نمایشی به کارگردانی نادر برهانی‌مرند نیز بعد از پایان اجرای نمایش "بهار و آدم برفی" به کارگردانی ناصح کامکاری در تالار قشقایی به صحنه خواهد رفت. در تالار سایه هم بعد از پایان اجرای دو نمایش "با پرهای نرم بر ماه پیشانی‌ات تاج نوزادی می‌بافد" به کارگردانی مریم معینی و "تو امروز بینی و فردا بینی و پس آن فردا" به کارگردانی زهره بهروزی‌نیا، نمایش "کشتار خاموش" به کارگردانی نصرالله قادری پذیرای دوستداران هنر نمایش خواهد بود.

وی در ادامه به اجرای بعدی کارگاه نمایش اشاره کرد و گفت: در کارگاه نمایش هم بعد از پایان اجرای نمایش "دیوار" به کارگردانی فرهاد شریفی، نمایش "لابی" به کارگردانی بیتا الهیان ( اجرا شده در بخش چشم‌انداز بیست و نهمین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر) به صحنه خواهد رفت.