270 مقاله به همایش ملی ارتقای سلامت و چالشها ارسال شد

به گزارش خبرنگار مهر، معصومه باقری پیش از ظهر چهارشنبه در همایش ملی راهکارهای ارتقای سلامت و چالشها در دانشگاه علوم پزشکی مازندران اظهار داشت: طرح اجرای راهکارهای ارتقای سلامت در دانشگاه علوم پزشکی مازندران از اواخر تیرماه در این دانشگاه کلید خورد.

وی اظهار داشت: از 270 مقاله دریافت شده در دبیرخانه همایش، 192 مقاله در دبیرخانه پذیرفته شد.

باقری ادامه داد: 31 مقاله به صورت سخنرانی و161 مقاله به صورت پوستر و دو پنل با موضوع نقش اخلاق در توسعه سلامت و نقش آموزش مبنی بر شواهد در توسعه سلامت مورد بررسی قرار می گیرد.

وی تصریح کرد: دریافت مقاله در دانشگاه علوم پزشکی مازندران از مردادماه آغاز و تا 20 مهرماه امسال، حدود 270 مقاله در دبیرخانه دریافت شد.

باقری با اعلام اینکه این همایش به مدت دو روز ادامه دارد افزود: در روز اول همایش، 16 مقاله ارائه می شود که مهمترین موضوعات مقاله در روز اول چالشهای کاربردی طب ومکمل جایگزین در مراقبتهای پرستاری و ارتقای سلامت مورد بررسی قرار می گیرد.

وی ادامه داد: جنبه های گوناگون نقش مدیران در سلامت، بررسی تاثیر حرکات نرمشی و ایروبیک حین همودیالیز و ارائه مدلی از مدیریت خود و مراقبی برای بهبود کیفی مراقبت در بیماران همو دیالیزی تاثیر عسل موضعی بر پیشگیری از عفونت زخم پس از سزارین مورد رسیدگی قرار می گیرد.

دبیر همایش راهکارهای سلامت در دانشگاه علوم پزشکی مازندران افزود: نقش طب در ارتقای سلامت، اصلی ترین نیاز برای رویارویی با سرطان، وبررسی کمیت زندگی سالمندان مقیم در سرای سالمندان وعوامل مرتبط با آن در شهرستان ساری بررسی می شود.

باقری با اعلام اینکه هفت مقاله در بعد از ظهر امروز مورد رسیدگی قرار می گیرد یادآور شد: در روز دوم همایش نیازهای روانی عاطفی دختران ونوجوانان مازندران وبررسی اثر هاپیریکوم پرفوراتوم بر اظطراب زنان باردار نخست حامله مورد رسیدگی قرار می گیرد.

وی با اعلام اینکه شش مقاله در بعد از ظهر روز پنج شنبه مورد رسیدگی قرار می گیرد، یاد آور شد: بررسی رابطه هوش معنوی با سلامت عمومی پرستاران از دیگر مواردی است که در این همایش مورد بررسی است.