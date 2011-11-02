هزینه های جشنواره پنجم اقوام ایران زمین 170 میلیون تومان کاهش داشت

به گزارش خبرنگار مهر، قربان عباسی ظهر چهارشنبه در آیین تجلیل از دست اندرکاران جشنواره افزود: در حالیکه بویژه مهمانان خارجی جشنواره در مقایسه با سال گذشته افزایش داشته است.

مدیرکل سازمان میراث فرهنگی ، گردشگری و صنایع دستی گفت: اگر حمایتهای استاندار فرهنگ دوست استان نبود، توان اجرا و میزبانی پنجمین همایش جشنواره فرهنگ اقوام را در استان نداشتیم.



استاندارگلستان گفت: جشنواره فرهنگ اقوام ایران زمین حاصل تلاش همه دستگاههای دولتی ، نظامی و انتظامی بود.

جواد قناعت با اشاره به مشکلات و کمبودهای موجود در محل برگزاری جشنواره اظهار تشکر کرد و اضافه کرد: با تدابیر معاونت عمرانی و همکاری دستگاههای اجرایی اوضاع ترافیک و تسهیل رفت و آمد مردم به رضایتمندی حداکثری آنان از جشنواره منجر شد .



استاندار گلستان اظهار امیدواری کرد: کارگروه گردشگری استان با بررسی تقاضاهای مردمی و مشکلات فراروی جشنواره موانع را دقیق تر بررسی کند تا سال آینده جشنواره ای بهتر از گذشته برگزار کنیم.

پنجمین جشنواره فرهنگ اقوام ایران زمین 5 لغایت 8 مهر ماه امسال در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی استان گلستان برگزار شد.