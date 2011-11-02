۱۱ آبان ۱۳۹۰، ۱۳:۴۱

عباسی:

هزینه های جشنواره پنجم اقوام ایران زمین 170 میلیون تومان کاهش داشت

گرگان - خبرگزاری مهر: مدیرکل میراث فرهنگی گلستان با اشاره به کاهش هزینه های جشنواره پنجم اقوام ایران زمین گفت: با همکاری دستگاههای اجرایی و استفاده از امکانات دولتی نظیر مهمانسراها، 170 میلیون تومان کاهش هزینه ها را شاهد بودیم.

به گزارش خبرنگار مهر، قربان عباسی ظهر چهارشنبه در آیین تجلیل از دست اندرکاران جشنواره افزود: در حالیکه بویژه مهمانان خارجی جشنواره در مقایسه با سال گذشته افزایش داشته است.

مدیرکل سازمان میراث فرهنگی ، گردشگری  و صنایع دستی گفت: اگر حمایتهای استاندار فرهنگ دوست استان نبود، توان اجرا و میزبانی پنجمین همایش جشنواره فرهنگ اقوام را در استان نداشتیم.
 
استاندارگلستان گفت: جشنواره فرهنگ اقوام ایران زمین حاصل تلاش همه دستگاههای دولتی ، نظامی و انتظامی بود.

جواد قناعت با اشاره به مشکلات و کمبودهای موجود در محل برگزاری جشنواره  اظهار تشکر کرد و اضافه کرد: با تدابیر معاونت عمرانی و همکاری دستگاههای اجرایی اوضاع ترافیک و تسهیل رفت و آمد مردم به رضایتمندی حداکثری آنان از جشنواره منجر شد .

استاندار گلستان اظهار امیدواری کرد: کارگروه گردشگری استان  با بررسی تقاضاهای مردمی و مشکلات فراروی جشنواره موانع را دقیق تر بررسی کند تا سال آینده جشنواره ای بهتر از گذشته برگزار کنیم.
 
پنجمین جشنواره فرهنگ اقوام ایران زمین 5 لغایت 8 مهر ماه امسال در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی استان گلستان برگزار شد. 
