آرامگاه بوعلی سینا مرمت می شود

احمد ترابی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در آخرین فاز مرمت آرامگاه بوعلی سینا، عملیات کف‌ سازی ضلع شمال شرقی محوطه این آرامگاه انجام می‌شود.

وی عنوان کرد: با توجه به اهمیت و جایگاه آرامگاه بوعلی سینا، سامان‌دهی و مرمت این بنا از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

ترابی با اشاره به بررسی محوطه آرامگاه بوعلی از سوی کارشناسان واحد حفظ و احیا سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان همدان، اظهار داشت: انحراف مسیر جریان آب رودخانه اطراف آرامگاه بوعلی از مسیر اصلی موجب تشکیل رسوباتی در عمق 10 متری این رودخانه شده‌است.

معاون میراث فرهنگی سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان همدان گفت: کارشناسان سازمان با بررسی به موقع اطراف آرامگاه بوعلی و شناسایی محل دقیق رسوبات از تجمع آب در کانال‌ها و آسیب دیدن احتمالی آرامگاه جلوگیری کردند.

ترابی یادآور شد: در سال 1330 مهندس سیحون به‌عنوان اولین معمار آرامگاه بوعلی، در فاصله دو متری پی بنا سنگ‌ چین‌هایی را طراحی کرد تا هیچ رطوبتی نتواند به این آرامگاه آسیب بزند.

وی افزود: واحد حفظ و احیا سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان همدان با بررسی شرایط موجود برای رفع مشکلات وارد فاز آخر مرمت آرامگاه بوعلی شده است.

ترابی همچنین از آغاز آخرین فاز عملیاتی مرمت مسجد جامع شهر همدان خبر داد.

وی گفت: آخرین فاز پروژه سامان‌ دهی مسجد جامع همدان به مرمت ایوان جنوبی مسجد اختصاص دارد.

معاون میراث فرهنگی سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان همدان عنوان کرد: با اجرای عملیات مرمت ایوان جنوبی، پروژه مرمت مسجد جامع به طور کامل پایان می‌یابد.

ترابی با اشاره به اینکه این بنای مذهبی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، اظهار داشت: مسجد جامع همدان از حیث تاریخی و مذهبی برای مردم همدان بسیار حایز اهمیت است.

وی گفت: این مسجد در سال 1253 هجری، مقارن با حکومت فتحعلی شاه قاجار ساخته شده و در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده است.