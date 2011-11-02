بارشهای گسترده کشور را فرا می گیرد

احسان مرادی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این پایان ماجرا نیست و گویی قرار است همچنان بارشها ادامه یابد این خبر بیشتر از ما، کشاورزان را ذوق زده خواهد کرد.

وی ادامه داد: فعال شدن سامانه‌های بارش‌زا در منطقه و نفوذ رطوبت مناسب از عرض‌های پایین‌تر سبب افزایش چشمگیر میانگین بارشها در سطح کشور و به خصوص نیمه شمالی شده که این بارشها تا اواخر آبان ماه ادامه خواهد یافت.

این پژوهشگر هواشناسی درباره بارشهای چند روز گذشته گفت: با ورود سامانه فعال کم فشار از اواسط هفته گذشته تا چند روز اول این هفته بارشهای بسیار خوبی را بخصوص در نیمه شمالی شاهد بودیم و حتی هنوز هم این سامانه بارشهای پراکنده ای را که بیشتر به شکل برف است در برخی نواحی شمال شرقی و شرق سلسله جبال البرز سبب شده است که به تدریج این بارشها قطع می شود.

مرادی ادامه داد: اما مجددا از روز گذشته سامانه کم فشار نسبتا فعالی جنوب شرق کشور را فرا گرفت که هم اکنون بارشهای رگباری گاهی همراه با رعد و برق در منطقه جنوب شرقی و بطور ویژه در جنوب استان سیستان و بلوچستان، برخی مناطق جنوبی کرمان و استان هرمزگان ادامه دارد، این بارشها فردا نیز تداوم خواهد داشت.

این پژوهشگر هواشناسی درباره پیش بینی بارشهای جدید در سطح کشور افزود: نقشه های هم فشار، سوی باد و نقشه‌های رطوبتی، نزدیک شدن سامانه کم فشار جدیدی را از روز جمعه و از سمت غرب و شمال غرب نشان می دهد که با رطوبت خوبی نیز همراهی می شود.

مرادی اظهار داشت: این سامانه بارش خود را که ابتدا بصورت باران و همراه با افزایش دما است، از سمت غرب، شمال غرب و به تدریج جنوب غرب شروع می کند از اوایل هفته آینده این بارشها به دامنه های رشته کوه زاگرس، سواحل دریای خزر، دامنه های البرز، مرکز، تهران و با تاخیر شمال شرق و شرق نیز می رسد و با این حساب از اوایل هفته آینده تا اواسط هفته آینده بارشهای خوبی را در مناطق گسترده ای از کشور شاهد خواهیم بود.

وی درباره خصوصیات سامانه جدید افزود: این سامانه نسبت به سامانه قبلی مناطق وسیعتری از کشور را تحت تاثیر خود قرار می دهد و به طور کلی می شود گفت: این بارشها فراگیر تر از قبل خواهد بود.

مرادی تصریح کرد: همچنین از روز یکشنبه روند کاهشی دما شروع و از روز دوشنبه بارشها در بسیاری از مناطق سردسیر به برف تبدیل می شود.

مرادی در پایان درباره بارشهای آبان ماه گفت، بطور یقین می شود گفت فعالیت این سامانه و سامانه ای که هفته گذشته به کشور وارد شد، سبب می شود که میانگین بارشی آبان ماه در نیمی از کشور فراتر از نرمال شود، چه بسا که هم اینک نیز میانگین بارشی در مناطقی از نیمه شمالی، شمال غرب و غرب فراتر از میانگین درازمدت گزارش شده است.