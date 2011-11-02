به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، حجت الاسلام محمدتقی رهبر نماینده اصفهان و رئیس مجمع نمایندگان روحانی مجلس شورای اسلامی امروز چهارشنبه در جمع خبرنگاران پارلمانی به دیدار اعضای این مجمع در روز دوشنبه با آیت الله صافی گلپایگانی و آیت الله جواد آملی اشاره کرد.

وی گفت: در این دیدار علما و دغدغه های فرهنگی و سیاسی و مسأله انتخابات تأکید داشتند.

رهبر گفت: آیت الله صافی گلپایگانی تأکید کردند که مسئولیت نمایندگان سنگین و مجلس باید در مسائل فرهنگی و رسیدگی به تخلفات قوی عمل کند.

رئیس مجمع نمایندگان روحانی مجلس خاطرنشان کرد: علما از عملکرد مجلس ناراضی نبودند اما انتظار بیشتری داشتند و گفتند خودتان را ارزیابی کنید ببینید از عملکردتان راضی هستید؟ آیا روحانیون در برابر منکرات موضع مناسب گرفته اند و برخورد کرده اند؟ اگر یک نماینده مقابل منکری ایستادگی کند با یک عمر نماز و روزه برابری می کند.

رهبر ادامه داد: آیت الله جوادی آملی نیز هشدار دادند که می خواهند از ترکیه و مالزی به عنوان نماد حکومت اسلامی برای کشورها الگوسازی کنند، ترکیه ای که ما هزار ایراد به عملکردش داریم اما صرفاً به خاطر موضعش نسبت به اسرائیل می خواهند او را الگو جلوه دهند در حالیکه ترکیه شایستگی آن را ندارد، مبنای حنفی گری دارد و تکفیری ها از آنها الهام می گیرند.

رهبر خاطرنشان کرد: آیت الله جوادی آملی تأکید کردند که نباید از این موضوع غافل باشیم.