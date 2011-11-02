به گزارش خبرگزاری مهر، کارگاه های تخصصی خوشنویسی از تاریخ 14 تا 24 آبان ماه با حضور و نظارت استاد احمد آریا منش استاد خوشنویس در این ایام برپا می شود.

شرکت کنندگان این کارگاه که همگی از شاگردان استاد احمد آریامنش هستند، قرار است سخنان و آموزه های حضرت علی (ع) را با دو خط "سفیر" و "کرشمه" نوشته و به علاقه مندان و بازدیدکنندگان هدیه دهند.

همچنین بازدیدکنندگان برج میلاد تهران می توانند در ایام دهه ولایت همزمان با بازدید از نماد پایتخت، از برنامه های شاد و مفرح سامانه های نشاط استفاده کنند.

سامانه های نشاط طی سه روز در تاریخ های 15، 19 و 24 آبان ماه به منظور ایجاد فضای شاد و مفرح برای گردشگران و شهروندان برپا می شود.

سامانه های نشاط برج میلاد تهران با حضور هنرمندان تلویزیون همراه خواهد بود.

اجرای موسیقی نواحی، علی نامه خوانی در مدح حضرت علی(ع) با حضور استاد ابوالفضل ورمرزیار، مولودی خوانی در عید غدیر و عید قربان و تجلیل از سادات در روز عید غدیر از دیگر برنامه های برج میلاد تهران است که در این دهه برگزار می شود.

برگزاری رویدادهای فرهنگی، اجتماعی، ورزشی، هنری و علمی در برج یکی از اهداف اصلی برج است و برهمین اساس برج میلاد به مناسبت های مختلف فرهنگی و اجتماعی، اقدام به برگزاری جشن ها، کارگاه های تخصصی و برپایی نمایشگاه های مختلف در گالری برج میلاد کرده و بازدید از آن نیز برای علاقه مندان رایگان است.