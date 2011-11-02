اولین کنگره بین المللی فیزیک پزشکی در شیراز آغاز به کار کرد

به گزارش خبرنگار مهر، دبیر کل اجرایی این کنگره در مراسم افتتاح کنگره بین المللی فیزیک پزشکی گفت: این کنگره برای اولین بار در خاورمیانه برگزار می شود و در این راستا مباحث مربوط به پرتو درمانی و آخرین دستاوردهای این علم بزرگ دنیا مورد بررسی قرار می گیرد.

محمد جواد مرتضوی ادامه داد: با فراخوانی که انجام شد 500 مقاله به دبیر خانه کنگره ارسال شد که از میان آنها 400 مقاله با تشخیص هیئت داوران برای سخنرانی و پوستر انتخاب شد.

وی ادامه داد: از تعداد 400 مقاله 108 مقاله به عنوان سخنرانی و مابقی به عنوان پوستر در این کنگره سه روزه ارائه می شود که در میان تمامی مقالات 55 اثر به خارج از کشور تعلق دارد.

دبیر کل اجرایی این کنگره با اشاره به حضور دانشمندان فیزیک پزشکی جهان در این کنگره، تصریح کرد: از تمام کشورهای بنام دنیا در این کنگره حضور دارند که شاخص ترن آنان دانشمندان کشور آمریکا، آلمان، مالزی، هندوستان و..... هستند.

مرتضوی با بیان اینکه برنامه های مختلفی در حاشیه برگزاری این همایش درنظر گرفته شده است، گفت: حضور هشت شرکت بزرگ تولیدات فیزیک پزشکی باعث شده که نمایشگاه آخرین دستاوردهای آنان نیز در کنار کارگاه های آموزشی در حاشیه این کنگره راه اندازی شود.

اولین کنگره بین المللی فیزیک پزشکی در خاورمیانه به مدت سه روز در شیراز برگزار می شود.