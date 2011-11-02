ایران پایین ترین سرانه درمان را دارد

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر بهزاد رحمانی روز چهارشنبه در حاشیه برگزاری ششمین کنگره انجمن جراحان عمومی در سالن همایشهای رازی از پایین بودن سرانه درمان به عنوان مشکل عمده پزشکی در ایران نام برد و افزود: امسال سرانه درمان در کشور حدود 11 هزار تومان است در حالی که این سرانه در پاکستان حدود 400 دلار و در کانادا 1700 دلار است.

وی با بیان اینکه ایران از نظر میزان سرانه درمان آخرین کشور دنیا است، گفت: پایین بودن سرانه درمان در ایران باعث شده است که بیمه‌ها توان پرداخت مطالبات گروههای درمانگر را نداشته باشند و همین امر علت بهتر بودن کیفیت خدمات بخش خصوصی است.

رحمانی با اشاره به تعرفه‌های پزشکی افزود:‌ این تعرفه مورد قبول جامعه پزشکی نیست. پیش از این تعرفه‌ها را نظام پزشکی تعیین می‌کرد اما در حال حاضر این کار به عهده وزارت بهداشت گذاشته شده است و این وزارتخانه با نگاه دولتی به بخش خصوصی می‌نگرد و به جای ارتقای کیفیت سطح خدمات دولتی تلاش می‌کند کیفیت خدمات بخش خصوصی را کاهش دهد.

وی در ادامه با اعلام اینکه سن تشخیص سرطانها در ایران کاهش یافته است، گفت: در حال حاضر از تجهیزات بهتری استفاده می‌شود و پزشکان توانایی بیشتری برای تشخیص سرطانها پیدا کرده‌اند.

عضو هیئت مدیره انجمن جراحان عمومی ایران افزود:‌ وزارت بهداشت برای تحقیقات ارزش زیادی قائل نیست و بودجه‌های تحقیقاتی تلف می‌شود چرا که صرف طرحهای کاذب می‌شوند.