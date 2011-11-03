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۱۲ آبان ۱۳۹۰، ۱۴:۴۰

پیر علی به مهر خبر داد:

80 میلیارد ریال اعتبار به بخش شیلات چهار محال و بختیاری اختصاص داده شد

80 میلیارد ریال اعتبار به بخش شیلات چهار محال و بختیاری اختصاص داده شد

شهرکرد - خبرگزاری مهر : مدیر شیلات سازمان جهاد کشاورزی استان چهار محال و بختیاری گفت: 80 میلیارد ریال اعتبار به شیلات چهار محال و بختیاری اختصاص داده شده است.

اسماعیل پیرعلی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه از محل اعتبارات استانی هشت هزار ملیارد تومان در سال جاری به شیلات این استان داده شده است اظهار داشت:این اعتبارات در غالب 10 پروژه ترمیم و مرمت کانال، برق رسانی جهت تجهیز کردن مجارب تجهیزات مکانیزه، احداث مجتمع های شیلاتی و... کمک شده است.

وی تصریح کرد: برنامه های استراتژی بخش شیلات این استان در غالب احداث مجتمع ها، مطالعات و مکان یابی در رودخانه ها، پرورش در قفس در پشت سد کارون چهار و پرورش ماهی خاویار است.

پیرعلی با اشاره به اینکه از تولید ماهی این استان در واحد بسته بندی و فرآوری شده و به خارج از کشور صادر می شود عنوان کرد: حدود 300 تا 400 تن ماهی از این استان صادر می شود.
 

کد مطلب 1450615

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