استقرار 45 هزار شعبه اخذ رای در کشور

به گزارش خبرنگار مهر، سید صولت مرتضوی ظهر چهارشنبه درگفتگو با خبرنگاران تشریح کرد: تلاش داریم تا در 10 درصد حوزه‌های انتخاباتی کشور تمام مراحل انتخابات به صورت مکانیزه باشد و در تمام حوزه‌های دیگر نیز مراحل 24 گانه به صورت مکانیزه خواهد بود و تنها در 10 درصد حوزه‌ها رای گیری مکانیزه خواهد بود.

وی پیش بینی کرد در انتخابات آتی مجلس 45 هزار شعبه اخذ رای در سطح کشور مستقر شود.

وی همچنین با اشاره به همایشهای توجیهی انتخابات گفت: کشور به 11 منطقه تقسیم شده و11 همایش منطقه‌ای برگزار خواهد شد که تا کنون سه همایش برگزار شده است.

مرتضوی ادامه داد: آموزش برای مجریان انتخابات در سطوح اجرایی و نیز آموزش برای مدیران آی‌تی نیز مورد توجه قرار گرفته و مسائل مختلف انتخاباتی آموزش داده می‌شود.

رئیس ستاد انتخابات کشور تصریح کرد: تلاش می‌شود تا در تمام کشور چند حوزه به صورت تمام مکانیزه رای گیری شود که در این راستا در مرحله فراهم کردن مقدمات هستیم.

مرتضوی در ادامه با اشاره به لایحه افزایش تعداد نمایندگان مجلس شورای اسلامی گفت: این لایحه توسط دولت تقدیم مجلس شده و اگر تا قبل از ثبت‌نام رسیدگی و نهایی شود امکان این افزایش وجود دارد که امیدواریم با توجه به مطالبه و درخواست مردمی این لایحه هر چه سریعتر تصویب شود.