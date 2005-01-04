مردم شاهد باشند استقلال تهران جنجال سازي را شروع كرده است/ بركناري بوناچيچ مي تواند يك جنجال تبليغاتي باشد

به گزارش خبرنگار "مهر" درحاليكه تيم فوتبال استقلال اهواز درهفته پانزدهم رقابتهاي فوتبال ليگ برتر موفق شد شموشك نوشهررا با شش گل شكست دهد اما در اقدامي عجيب پس از اين ديدار لوكا بوناچيچ سرمربي آبي پوشان اهواز از سمتش بركنار شد. اما اين پايان ماجرا نبود و به فاصله 24 ساعت پس از اعلام اين خبر عنوان شد بوناچيچ در سمتش ابقاء شده است! اين عزل و نصب 24 ساعته تاحدودي مي توانست به يك جنجال تبليغاتي شبيه باشد تا يك بار ديگر نام استقلال اهواز برروي صفحه اول نشريات ورزشي نقش ببندد.

علي شفيعي زاده مديرعامل باشگاه استقلال اهوازكه دربه راه انداختن تبليغات رسانه اي تبحر خاصي دارد در گفت و گوي اختصاصي با خبرنگار " مهر" به سوالات مطرح شده پاسخ داد :

* حتما قبول داريد كه رفت و برگشت لوكا بوناچيچ بيشتر به يك جنجال رسانه اي شبيه بود تا يك بركناري و تغيير تحولات اساسي در كادر فني ؟

- شايد اينطور باشد. به هرحال فوتبال ورزشي جذاب و پراز هيجان است كه مي تواند هر اقدام جذاب و خبرسازي را درون خود جاي دهد. همه فوتبال اين نيست كه شما تيم را از نظر فني آماده كنيد و بخواهيد با كسب نتايج ايده ال مردم را به سوي خودتان جذب كنيد. اين كار مي تواند با به راه اندختن برخي حربه هاي تبليغاتي نيز صورت بگيرد.

* يعني شما بوناچيچ را براي جلب توجه مردم به باشگاه استقلال اهواز كنار گذاشتيد ؟

- نه اصلا اينطورنيست. ايشان خودشان بعد از بازي با شموشك اعلام كردند ديگر نمي خواهند در استقلال اهواز بمانند. ما هم فرداي اين مصاحبه با اعضاي هيات مديره جلسه گذاشتيم و پس از جمع بنديهاي لازم اعلام كرديم ديگر نيازي به حضور بوناچيچ نداريم. اما ايشان پشيمان شدند و اعلام كردند حاضرند مثل يك سرباز در خدمت استقلال اهواز باشند كه ما هم پذيرفتيم تا فعلا با همان سمت قبلي در باشگاه به فعاليتشان ادامه دهند.

* به نظر شما چرا بوناچيچ به اين نتيجه رسيده بود كه بايد از استقلال اهواز كناره گيري كند؟

دليلش را بايد ازخودش بپرسيد. اما شايد فكرمي كرد استقلال اهوازهم مثل برخي باشگاههاي ديگراست كه هرطور مي خواهد رفتار كند. اما دراين مورد اشتباه كرده بود ما باشگاهي نيستيم كه بخواهيم كسي را به زورنگه داريم. حتي اگرفرد ديگري غير ازبوناچيچ بود او را هم به زوردرباشگاه نگه نمي داشتيم.

* درشرايط فعلي مشكلي بين بوناچيچ و باشگاه استقلال اهواز وجود ندارد؟

- نه چرا بايد مشكلي باشد. ما با بوناچيچ اتمام حجت كرديم و ايشان هم پذيرفت كه زيرنظرمستقيم باشگاه كاركند و تابع تصميمات ما باشد.

* بوناچيچ هنوزهم به عنوان سرمربي فعاليت خواهد كرد؟

فعلا درديداربرابراستقلال روي نيمكت مي نشيند اما اگرنتواند دراين بازي انتظارات ما را برآورده كند قطعا ازسمت سرمربيگري كنارگذاشته خواهد شد و به عنوان مديرفني فعاليت خواهد كرد.

* يعني در صورت شكست مقابل استقلال تهران بوناچيچ بركنار مي شود ؟

- نمي توانم بگويم فقط درصورت شكست مقابل استقلال بركنار مي شود. براي مهم اين است كه تيم خوب بازي كند. حتي اگر ما برابر استقلال شكست بخوريم اما خوب بازي كنيم قطعا بوناچيچ به عنوان سرمربي به كارش ادامه خواهد داد. فوتبال با فراز و نشيب هاي فراواني همراه است و نمي توان از يك مربي انتظار داشت در همه ديدارهايش به پيروزي برسد.

* با توجه به شرايطي كه استقلال اهواز در رده بندي ليگ دارد شما از عملكرد بوناچيچ در اين مدت راضي هستيد؟

- اگربخواهم صادقانه بگويم نه . بوناچيچ تا به حال نتوانسته انتظاراتمان را برآورده كند. درست است كه ما درپايان نيم فصل رده ششم را به خود اختصاص داده ايم اما واقعيت اين است كه پتانسيل استقلال اهواز بيشتر ازاينهاست. ما بايد بالاتر از رده ششم باشيم چون وقتي مي نشينيم و بازيكنانمان را از نظر انفرادي بررسي مي كنيم مي بينيم از خيلي تيم ها سرتريم اما دركارفني و تاكتيكي خوب عمل نمي كنيم. با اين شرايط معلوم است كه عيب ازكارفني و تاكتيكي تيم است. مثلا تيمي مثل ملوان از نظر مهره بسيار ضعيف تر از ماست اما از نظر تاكتيكي يكي از بهترين تيم هايي است كه در ليگ امسال با ما بازي كرده است.

* با اين شرايط به نظر مي رسد شما در انتخاب اول فصلتان اشتباه كرده ايد كه بوناچيچ را به عنوان سرمربي انتخاب كرديد؟

- با توجه به شناختي كه ما روي بوناچيچ داشتيم پس از فيروز كريمي به سراغ او رفتيم. به هر حال بوناچيچ تنها گزينه خارجي بود كه در ايران حضور داشت و مي توانست با شناخت قبلي ، تيم ما را موفق كند. البته ايشان از نظر فني مربي خوبي هستند اما بعضي وقتها رفتارها و حركات عجيب و غريبي مي كند. با اين حال براي انتخاب سرمربي در فصل آينده اشتباهات گذشته را تكرار نمي كنيم!

* ولي جايگاه شما نسبت به سال گذشته خيلي بهترشده است؟

- بايد هم همينطور باشد. من قبلا هم اعلام كرده بودم كه يك باشگاه بايد هر سال بهتر از سال قبل باشد. ما هم بايد همين روند را طي كنيم. اگر پيشرفتي نسبت به فصل قبل نداشته باشيم بايد به مديريت خودمان شك كنيم. ما هزنيه مي كنيم كه هر روز بهتر شويم نه اينكه درجا بزنيم و فقط از جيب مان هزينه كنيم.

* به نظر شما چرا تيم هايي كه اين فصل هزينه هاي زيادي را هم متحمل شدند هنوز نتوانسته اند به جايگاه قابل قبولي دست پيدا كنند؟

- اين برمي گردد به نوع مديريت ها. ما هم به اين مشكل دچار شده ايم. اما به نظرمن با نزديك شدن كار مديريتي به كادر فني و برقراري ارتباطي صميمانه تر مي توان اين مشكلات را هم برطرف كرد. با تغيير مربي و كنار گذاشتن يك بازيكن مشكلي حل نمي شود. اگرهم بشود مقطعي است و هيچ تغييري درروند تيم بوجود نمي آيد.

* شوك هاي تبليغاتي كه شما به تيم مي دهيد در روند بهتر شدن تيم تاثيري دارد؟

- همانطوركه گفتم فوتبال ورزش انگيزه هاست و بايد كاري كرد كه افكار عمومي به سمت باشگاه كشيده شود. يكي از هدف هاي باشگاه ما هم اين است كه مطرح باشيم و اين موارد مي تواند به ما كمك كند تا به هدفمان برسيم. براي حفظ يك باشگاه بايد درايت داشت و برخي اوقات با حركاتي اينچنيني جو را به نفع خود كرد. ما هم نمي خواهيم محو شويم و برخي اوقات حركات اينچنيني انجام مي دهيم.

* ظاهرا قرار است افشين كمايي و داود حقي هم به استقلال اهوزا برگردند؟

- بله، اين دوبازيكن با تشخيص خودشان به تيم راه آهن رفتند و بعد از چند ماه پشيمان شده اند و اعلام كرده اند مي خواهند به استقلال اهواز برگردند. ما هم ديديم افشين كمايي كاپيتان تيم بوده و مي تواند به عنوان يك بزرگتربه تيم كمك كند. حقي هم جوان و آينده دار است به همين خاطر با بازگشت اين دو بازيكن موافقت كرديم.

* ماجراي جذب علي سامره به كجا كشيد ؟

- همانطور كه قبلا هم اعلام كرده بوديم ما اين آمادگي را داريم كه سامره را هم به طور مستقيم و هم به طور غير مستقيم به خدمت بگيريم. غير مستقيمش اين است كه ما با يكي از باشگاههاي اماراتي صحبت كرده ايم و مي توانيم سامره را به آنها بدهيم.

* وضعيت احمدرضا عابدزاده در كادر فني استقلال اهواز به چه صورتي است؟

- عابدزاده هيچ مشكلي براي همكاري با استقلال اهواز ندارد و درصحبتي كه با اوداشتيم قرارشد كماكان به عنوان مربي در كنار بوناچيچ باشد. درحال حاضر هم عابدزاده هيچ مشكلي با بوناچيچ ندارد.

* براي بازي با استقلال برنامه خاصي داريد؟

- مطمئنا اين بازي براي ما از اهميت بسيار بالايي برخوردار است و تمام خوزستان بسيج خواهند شد تا با حمايت از استقلال اهواز مقدمات يك پيروزي شيرين را فراهم كنيم. ضمن اينكه كانون باشگاه هواداران فولاد خوزستان هم اعلام آمادگي كرده كه هواداران اين تيم براي تشويق استقلال اهواز به ورزشگاه تختي بيايند. من مطمئنم كه روزجمعه ورزشگاه تختي جاي خالي نخواهد داشت. ما با پيروزي دراين ديدار ثابت خواهيم كرد كه بازي فصل قبل يك ديدارمعمولي بوده است.

* اما ظاهر صحبت هايي در مورد جنجالي بودن اين ديدار در برخي نشريات منتشر شده است؟

- فكر نمي كنم اينطور باشد. ما از همين حالا همه بازيكنان استقلال تهران را به برگزاري ديداري جوانمردانه و كاملا خانوادگي دعوت مي كنيم و خودمان نيز تلاش مي كنيم چنين جوي را بوجود بياوريم. اما متاسفانه طي چند روز اخير روزنامه ارگان باشگاه استقلال سعي كرده مسئله انتقام و جنجال و اين صحبت ها را به ميان بكشد كه خيلي شايسته نيست. ما اين بريده جرايد را نگهداري مي كنيم تا بعدا كسي مدعي نشود. مردم هم شاهد باشند كه خود استقلالي ها جنجال سازي را شروع كرده اند و هر روزدنبال تيترهاي انتقامي و حاشيه اي هستند.

* يعني شما اجازه انتقام گرفتن به استقلال تهران را نمي دهيد؟

- اصلا بحث انتقام واز اين قبيل صحبت ها نيست. ما به دنبال برگزاري ديداري آرام و توام با روح جوانمردي هستيم و اگر هم استقلالي ها چنين بحثي را مطرح مي كنند ما داخل زمين جواب آنها را خواهيم داد!