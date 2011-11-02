به گزارش خبرگزاری مهر، نمایشگاه بزرگ کتاب کرمان با حمایت معاونت فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و به همت موسسه نمایشگاههای فرهنگی ایران و اداره کل ارشاد استان کرمان از 14 تا 20 آبان ماه از ساعت 9 تا 12 و 16 تا 21 برگزار میشود.
در این نمایشگاه، 850 ناشر داخلی از سراسر کشور حضور دارند و بیش از 80 هزار عنوان کتاب در زمینه های مختلف با تخفیف 40 درصد عرضه میشود.
همچنین برگزاری نشستهای تخصصی با موضوعات ادبی و فرهنگی، نمایش تازههای نشر و کتابهای برگزیده، نمایشگاه عکس بیداری اسلامی، نمایش کتاب با موضوع مهدویت، نمایش کتاب با موضوع جنگ نرم و دفاع مقدس و همچنین برنامههایی با محور فعالیتها و سرگرمیهای کودکان و نوجوانان، از برنامههای جنبی درنظر گرفته شده برای این نمایشگاه است.
معاونت فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به عنوان اصلیترین متولی برپایی هفته کتاب در سراسر کشور، چندین برنامه فرهنگی از جمله نمایشگاه کتاب استان کرمان را در آستانه این هفته فرهنگی برپا میکند. این نمایشگاه که هشتمین نمایشگاه بزرگ کتاب در استان کرمان است، در تقویم نمایشگاههای معاونت فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی صد و نود و هشتمین نمایشگاه استانی خواهد بود.
نوزدهمین دوره هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران با شعار «یادگار ماندگار» 22 تا 29 آبان ماه سال جاری در سراسر کشور برگزار میشود.
هشتمین نمایشگاه بزرگ کتاب در استان کرمان، در آستانه هفته کتاب با حضور بیش از 850 ناشر داخلی و ارائه بیش از 80 هزار عنوان کتاب برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری مهر، نمایشگاه بزرگ کتاب کرمان با حمایت معاونت فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و به همت موسسه نمایشگاههای فرهنگی ایران و اداره کل ارشاد استان کرمان از 14 تا 20 آبان ماه از ساعت 9 تا 12 و 16 تا 21 برگزار میشود.
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