به گزارش خبرگزاری مهر، شهرام جباری زادگان با بیان این که فیلم های آموزشی، مباحث عبور و مرور و فرهنگ صحیح ترافیک در شهر را به دانش آموزان، آموزش می دهند گفت: در تلاشیم فیلم ها را به صورت لوح فشرده ای به مدارس تهران ارسال کنیم تا هریک از فیلم ها در یک فصل در مدارس به نمایش گذاشته شود.

وی افزود: یکی از این فیلم های سه گانه کاملا انیمیشنی ساخته شده که مناسب گروه سنی الف و دانش آموزان اول و دوم ابتدایی است، دیگر فیلمی که به صورت انیمیشن - رئال در دست ساخت است برای دانش آموزان سوم تا پنجم ابتدایی در نظر گرفته شده و فیلم آخر که فیلمی رئال است برای دانش آموزان مقطع راهنمایی در نظر گرفته شده است.

جباری زادگان تاکید کرد: این فیلم ها علاوه بر پخش در مدارس ، قابلیت پخش در صدا و سیما را نیز دارد تا همه کودکان و نوجونان بتوانند از آموزه های آن بهره مند شوند . ضمن آن که توافقات لازم برای پخش این فیلم ها در صدا و سیما صورت گرفته و امیدواریم براین اساس بتوانیم فیلم های آموزشی را برای تمام کودکان پخش کرده و گامی در راستای فرهنگ سازی مناسب ترافیکی بر داریم.