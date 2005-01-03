هشدار كميته انتخابات فلسطين نسبت به احتمال عدم برگزاري انتخابات

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه، كميته مركزي انتخابات فلسطين امروزهشدار داد عدم برگزاري انتخابات رياست تشكيلات خودگردان فلسطين در قدس شرقي روند انتخاباتي كه قرار است 9 ژانويه (20 ديماه ) برگزار شود لغو مي كند.

سخنگوي كميته انتخابات مركزي فلسطين درمورد اقدامات صورت گرفته براي اجراي انتخابات واعلام اعتصاب كاري كارمندان پست اسراييل گفت : اين امر يك مساله داخلي اسراييل است اما مقامات تل آويو ملزم به اجراي توافقات هستند.

وي افزود : درصورتي كه انتخابات درقدس برگزار نشود انتخابات درجاهاي ديگر نيز برگزارنخواهد شد و ما با ارسال نامه اي به اسراييل درمورد برگزار نشدن انتخابات دراين منطقه هشدار داديم .

اين سخنگو با اشاره به اينكه شمار راي دهندگان واجد شرايط در شهرقدس بالغ بر 5 هزار فلسطيني است، گفت : 11 صندوق راي درداخل شهر قدس و نواحي آن گذاشته خواهد شد.