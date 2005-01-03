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۱۴ دی ۱۳۸۳، ۱۷:۴۱

درپي كارشكني صهيونيست ها اعلام شد ؛

هشدار كميته انتخابات فلسطين نسبت به احتمال عدم برگزاري انتخابات

كميته انتخابات مركزي فلسطين امروز دوشنبه نسبت به برگزار نشدن انتخابات رياست تشكيلات خودگردان فلسطين در قدس هشدار داد .

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه، كميته مركزي انتخابات فلسطين امروزهشدار داد عدم برگزاري انتخابات رياست تشكيلات خودگردان فلسطين در قدس شرقي  روند انتخاباتي كه قرار است 9  ژانويه (20 ديماه ) برگزار شود لغو مي كند.

سخنگوي كميته انتخابات مركزي فلسطين درمورد اقدامات صورت گرفته براي اجراي انتخابات واعلام اعتصاب كاري كارمندان پست اسراييل گفت : اين امر يك مساله داخلي اسراييل است اما مقامات تل آويو ملزم به اجراي توافقات هستند.

وي افزود : درصورتي كه انتخابات درقدس برگزار نشود انتخابات درجاهاي ديگر نيز برگزارنخواهد شد و ما با ارسال نامه اي به اسراييل درمورد برگزار نشدن انتخابات دراين منطقه هشدار داديم .

اين سخنگو با اشاره به اينكه شمار راي دهندگان واجد شرايط در شهرقدس بالغ بر 5 هزار فلسطيني است، گفت : 11 صندوق راي درداخل شهر قدس و نواحي آن گذاشته خواهد شد.

 

کد مطلب 145064

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