به گزارش خبرنگار مهر، در این سفر یک روزه پروژه‌های شهری قم از جمله میدان بزرگ امام خمینی(ره)، روند ساخت ادامه تونل غدیر، طرح حرم تا حرم، مترو، منوریل و ... مورد بازدید قرار گرفت.



در این بازدید یک روزه 20 تن از نمایندگان و مشاوران بانوان ادارات استان مثل آموزش و پرورش، تربیت بدنی، شهرداری، بسیج جامعه زنان، دانشگاه ها و ... حضور داشتند.



این افراد ابتدا بر مزار شهدای گمنام در آرامستان بهشت معصومه(س) حاضر و با اهدای گل و قرائت فاتحه به روح پاک این شهدا ادای احترام کردند.



سپس این بانوان از پروژه‌ها و طرح‌های عمرانی سازمان آرامستان‌های شهرداری قم در آرامستان بهشت معصومه (س) بازدید کردند و از نزدیک در جریان روند پیشرفت و توسعه این طرح‌ها قرار گرفتند.



قمی‌ها رغبت چندانی برای دفن اموات در آرامستان بهشت معصومه(س) ندارند



مدیر عامل سازمان آرامستان های شهرداری قم در این بازدید در خصوص دفن اموات در آرامستان بهشت معصومه(س) گفت: متاسفانه علیرغم خدمات ممتازی که در این آرامستان به مردم ارائه می‌شود همشهریان رغبت چندانی برای دفن اموات خود در این آرامستان ندارند.



سید جمال الدین حسینی با اعلام اینکه تا کنون تعداد 9 قبرستان داخل شهر به طور کامل تعطیل شده اند افزود: بحث دفن اموات در آرامستان بهشت معصومه (س) در جهت ارائه خدمات بهتر در سال 76 توسط وزارت کشور مصوب شد و ایجاد رغبت برای دفن اموات در این آرامستان نیازمند اطلاع رسانی و فرهنگ سازی است.



وی در بازدید از روند ساخت سالن‌های چند منظوره در این آرامستان ادامه داد: 2 سالن به مساحت 2 هزار متر مربع در آرامستان بهشت معصومه(س) در حال ساخت است که گنجایش 1 هزار و 500 نفر را دارد و به عنوان سالن برگزاری مراسم های ختم و یا مراسمات داخلی شهرداری مورد استفاده قرار خواهد گرفت.



مدیر عامل سازمان آرامستان‌های شهرداری قم با اعلام اینکه امسال27 پروژه عمرانی در این آرامستان در حال اجرا است اعتبار این پروژه ها را 20 میلیارد ریال ذکر کرد و اضافه کرد: ساخت یادمان های تک مزاری برای قبور پراکنده شهدا در قطعات مختلف، ساخت سالن انتظار ویژه همراهان متوفی، توسعه معابر، آسفالت، زیر سازی و احداث بلوار به مساحت 20 هزار متر مربع و ساخت بوستان لاله ها از جمله این پروژه ها است.



حسینی در ادامه از راه اندازی نرم افزار جامع متوفی خبر داد و اظهار داشت: با به کارگیری این نرم افزار کلیه خدمات و اطلاعات مربوط به متوفی از بدو ورود به سازمان در اختیار همه بخش ها قرار می گیرد و همراهان متوفی هم در سالن انتظار می توانند مراحل تشریفات متوفی خود را مشاهده کنند.



میدان بزرگ امام خمینی‌(ره) در پنج طبقه احداث می شود



دومین بخش این بازدید یک روزه حضور در کارگاه عمرانی پروژه میدان امام خمینی (ره) بود که به دلیل عدم هماهنگی‌های لازم امکان حضور در طبقات زیرین پروژه میسر نشد.



ناظر پروژه میدان بزرگ امام خمینی (ره) در خصوص این پروژه گفت: این میدان در پنج طبقه احداث می شود که 2 طبقه اول آن تجاری و سه طبقه انتهایی آن پارکینگ است که گنجایش 2 هزار دستگاه اتومبیل و 2 هزار دستگاه موتور سیکلت را دارد.



محمد اسفندیاری افزود: مرحله کف‌سازی پروژه میدان امام خمینی از اوایل تیر ماه سال گذشته آغاز شده است و در حال حاضر در مراحل پایانی قرار دارد.



وی ادامه داد: مرحله اسکلت ‌بندی پروژه هم به اتمام رسیده و تحویل یک شرکت عمرانی شده است تا اقدامات تاسیساتی آنرا انجام دهد.



ناظر پروژه میدان بزرگ امام خمینی(ره) با بیان اینکه مساحت کل پروژه 30 هزار متر‌مربع است، اظهار داشت: حمام، سفره‌خانه سنتی و 2 سرویس‌ بهداشتی در ضلع های غربی و شرقی این میدان تعبیه شده است.



اسفندیاری با اعلام اینکه اجرای این طرح از سال 87 آغاز شده میزان اعتبار این طرح را در مرحله سازه‌ای37 میلیارد تومان ذکر کرد و گفت: این اعتبار در مرحله کف‌سازی نیز هشت میلیارد تومان بوده است.



وی افزود: در این طرح هشت ورودی کوچک از طبقه اول تا آخرین طبقه و چهار ورودی اصلی ویژه ورود به طبقات تجاری در نظر گرفته شده است.



اتمام به موقع تونل غدیر نیازمند حمایت‌های مالی شهرداری است



سومین دیدار از طرح ادامه تونل غدیر بود که توسط شرکت نصر اصفهان در حال اجرا است.



سرپرست کارگاه در این بازدید با اعلام اینکه کار این تونل از خرداد ماه امسال شروع شده است زمان اتمام طرح را 18 ماهه عنوان کرد و گفت: برای اتمام این طرح در زمان معین شده نیازمند حمایت های مالی شهرداری هستیم.



شهریار توفیقی ادامه داد: این تونل از چهار راه آذر شروع و به خیابان جمهوری ختم می شود و تا کنون 18 درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.



بلوار پیامبر اعظم(ص) 200 هزار متر مربع تملک نیاز دارد



طرح حرم تا جمکران چهارمین طرحی بود که در این سفر مورد بازدید قرار گرفت.



مدیرعامل سازمان توسعه و عمران قم در خصوص این طرح گفت: بلوار پیامبر اعظم(ص) به طول هفت کیلومتر حد فاصل حرم مطهر حضرت معصومه(س) تا مسجد مقدس جمکران را پوشش می دهد.



محمدتقی نادعلی افزود: در این پروژه هفت تقاطع وجود دارد که عملیات آن به صورت غیر همسطح اجرا می‌شود.



وی ادامه داد: این تقاطع‌ها از زیر بلوار پیامبر اعظم (ص) عبور خواهند کرد.



مدیرعامل سازمان توسعه و عمران قم به روند انجام عملیات در تقاطع‌های موجود در بلوار اشاره کرد و اظهار داشت : تقاطع پل 9 دی، پل بعثت که در مرحله بتن‌ریزی قرار دارد و مراحل اجرایی آن در هفته جاری آغاز می شود و عملیات اجرایی پل انتظار در حال انجام است و عملیات اجرایی دیگر تقاطع‌ها هم با توجه به اینکه الزامی برای اجرا نداشته اند هنوز آغاز نشده است.



نادعلی بیان داشت: عملیات خاکی بلوار به اتمام رسیده، جدول‌گذاری و آسفالت آن نیز در دست اجرا است و قسمت عمده آن انجام شده است.



وی زمان بندی برای افتتاح پروژه 18 ماهه اعلام کرد و افزود: از این زمان بندی 6 ماه تمام شده و در تلاشیم تا آسفالت بلوار سریعتر انجام بگیرد و رفت و آمد در این مسیر آسان شود.



مدیرعامل سازمان توسعه و عمران قم با بیان اینکه بلوار پیامبر اعظم قم 200 هزار متر مربع تملک نیاز دارد اظهار داشت: تملکی که در این محدوده نیاز است به تعداد انگشتان دست است که به زودی عملیاتی می‌شود.



نادعلی اضافه کرد: اعتبارات این طرح به میزان 400 میلیارد تومان در سال 88 از محل فروش اوراق مشارکت، میزان 200 میلیارد تومان از محل اراضی و املاک شهرداری و 15 میلیارد تومان از محل سفر هیئت دولت در سال 77 تامین شده است.



متروی قم پنج ساله احداث می‌شود



بازدید از روند اجرای مترو در قم پنجمین بخش از این بازدید بود.



معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری قم در این بازدید با بیان اینکه تاریخ ابلاغ قرارداد بیست و سوم تیرماه امسال بوده است گفت: مدت زمان اجرای این پروژه 5 ساله است.



رضا یزدی افزود: طول خط این پروژه 14.8 کیلومتر و طول تونل 10 هزار و 876 است که به صورت مکانیزه و با استفاده از دستگاه تی بی ام انجام می شود.



وی ابراز داشت: این پروژه شامل 14 ایستگاه زمینی است که عمق این ایستگاه ها هفت تا 35 متر است.



معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری قم ادامه داد: خط A قطار شهری قم از جمکران آغاز و پس از طی 12 ایستگاه به قلعه کامکار ختم می‌شود.



یزدی حصار کشی، تجهیز کارگاه، شناسایی و رفع معارضین زیر سطحی، حفاری هدینگ تونل به طول 9 هزار و 809 متر و احداث فونداسیون را از جمله اقدامات انجام شده عنوان کرد.



منوریل قم پایان سال 92 به بهره برداری می‌رسد



بازدید از منوریل ششمین برنامه این بازدید بود.



مدیر پروژه منوریل قم با بیان اینکه مطالعات این طرح در سال 87 آغاز شده است گفت: برنامه زمان بندی این پروژه 30 ماهه است.



ابراهیم فاضلی زمان آغاز عملیات اجرایی این پروژه را اسفندماه 89 ذکر کرد و اظهار داشت: فاز اول این پروژه تا پایان سال 92 به بهره برداری خواهد رسید.



وی با اعلام اینکه برای فاز اول این پروژه 8 ایستگاه در نظر گرفته شده است افزود: این ایستگاه ها از خیابان فرهنگیان شروع و به خیابان مصلی ختم می شود.



مدیر پروژه منوریل قم ادامه داد: فاز دوم این پروژه به طول 18.5 کیلومتر از خیابان مصلی آغاز و به منطقه پردیسان ختم می شود که بنا به تاکید استاندار قم باید تکلیف آن تا پایان سال روشن شود.



فاضلی سرعت اجرای بالا، هزینه کمتر ، استفاده مفید در شرایط بحرانی مثل سیلاب و نداشتن سر و صدای مزاحم را از مزایای اجرای منوریل برشمرد.



بازدید بانوان از پروژه‌های عمرانی می‌تواند کمک موثری در بهتر شدن این پروژه‌ها باشد



رئیس کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای شهر قم در حاشیه این بازدید در خصوص اهداف این بازدید به خبرنگار مهر گفت: بازدید بانوان از روند اجرای پروژه‌های مهم عمرانی سطح شهر، می‌تواند در تبیین اهداف اجرایی پروژه‌ها میسر باشد و این بازدید و بانوان به عنوان نیمی از نمایندگان جمعیت استان باید از این پروژه‌ها مطلع باشند.



طوبی حجازی اظهار داشت: بازدید بانوان از پروژه‌های عمرانی و قرار گرفتن در جریان پیشرفت فعالیت‌ها می‌تواند کمک موثری در بهتر شدن این پروژه‌ها باشد.



وی افزود: در برنامه بازدید تلاش شده تا نمایندگان بانوان شاغل در ادارات استان در جریان روند پروژه‌های عمرانی شهر قرار بگیرند و با اطلاعاتی که نسبت به حوزه فعالیت خود از امکانات شهری دارند در این روند کمک‌رسانی بهتر و بیشتری را انجام دهند.



در پایان این بازدید و همزمان با گذشت یک ماه از شروع خدمت شهردار قم در این سمت نمایندگان بانوان ادارات استان به منظور دیدار با شهردار و رئیس شورای اسلامی قم در ساختمان شهرداری قم حاضر شدند.



بانوان حاضر در این جلسه پس از بازدید از طرح‌های عمرانی شهرداری استان قم، برای بحث و گفتگو در مورد مبانی مدیریت شهری و ارائه راهکارهای فرهنگ‌سازی با شهردار قم دیدار کردند که برخی از این بانوان نظرات کارشناسی شده‌ای را به سیستم مدیریت شهری ارائه دادند.



اطلاع رسانی ضعیف است



مجیده ملایی از اداره کل آموزش و پرورش قم یک از بانوان حاضر در جلسه بود که اطلاع‌رسانی برنامه‌ها و طرح‌های شهرداری در جامعه را بسیار ضعیف دانست و تصریح کرد: پروژه‌های بسیار با اهمیت و عظیمی در سطح شهر در دست اقدام است اما شهروندان کمترین اطلاعی از این طرح ها ندارند.



وی همچنین دیدار چهره به چهره و بازدید حضوری اقشار مختلف جامعه از طرح‌ها و پروژه‌های شهرداری را، یکی از صحیح‌ترین راهکارهای اطلاع‌رسانی دانست که این نظر مورد تائید رئیس شورای اسلامی شهر قم قرار گرفت.



در ادامه این مراسم حسینی از دانشگاه قم که یکی دیگر از بانوان حاضر در جلسه بود احداث کتابخانه و پارک مخصوص بانوان را از شهردار قم خواستار شد و ابراز داشت: بیش از 3 هزار از 4 هزار دانشجو دختر در دانشگاه قم بومی هستند و نیازمند فضایی اختصاصی دارند.



وی همچنین با اشاره به مقوله فرهنگ‌سازی افزود: بانوان تحصیل کرده قمی آمادگی خدمت به عرصه فرهنگ استان در قالب خادمان افتخاری فرهنگی را دارند.



آینده مملکت در دستان بانوان کشور است



شهردار قم نیز در این دیدار بر وحدت رویه میان مسئولان و دستگاه‌ها تاکید کرد و گفت: وحدت در میان مردم و مسئولان می‌تواند به عنوان یک عنصر قوی دفاعی به کار گرفته شود.



محمد دلبری از ارائه بیش از 300 خدمت در مقوله مدیریت شهری در شهرداری شهر مقدس قم خبر داد و گفت: در کشورهای توسعه یافته این میزان خدمات به چند برابر این تعداد می‌رسد.



وی به تاثیرگزاری بانوان در بین خانواده‌ها و جوامع اشاره کرد و بیان داشت: آینده مملکت در دستان بانوان کشور است و این بانوان هستند که می‌توانند با تربیت فرزندان مومن و انقلابی سرنوشت کشورمان را بیمه و مسیر توسعه و پیشرفت کشور را هموار کنند.



شهردار قم با بیان اینکه بیش از 50 درصد ترکیب جمعیتی استان را بانوان تشکیل می‌دهند، تصریح کرد: بانوان می‌توانند با رصد کردن فعالیت‌های شهرداری، انتقادات و پیشنهادات خود را به شهرداری ارائه کنند و با استفاده از تصحیح مدیریت شهری، باعث رشد و بالندگی شهر شوند.