نیازهای شمال عراق از طریق استان کردستان تامین می شود

ارسلان ازهاری در حاشیه نشست مشترک مدیران استان کردستان با فرماندار شاره زور استان سلیمانیه عراق در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: استان کردستان در زمینه های مختلف دارای توانمندی های ویژه ای است که می تواند نیازهای شمال عراق را در حوزه های مختلف تامین کند.

وی با اشاره به اینکه استان کردستان در حال حاضر در بحث تولیدات داخلی پیشرفت مناسبی را داشته است، گفت: این استان توانایی این را دارد که محصولات تولیدی را با بهترین کیفیت در میزان بالا و با مناسب ترین قیمت به شمال عراق صادر کند.

معاون برنامه ریزی استاندار کردستان با اشاره به تمایلات دو کشور در زمینه توسعه تجارت، گفت: انتظار می رود که در بحث اجرایی شدن تفاهم نامه ها سرعت بیشتری داده شود زیرا این امر باعث استحکام بیشتر روابط تجاری می شود.

ازهاری افزود: استان کردستان در زمینه صنعت و معدن، کشاورزی، به روز سازی کشتارگاه های صنعتی، شهر سازی، عمران و آبادانی می تواند مناسب ترین تسهیلات را در اختیار شمال عراق قرار دهد.

وی با اشاره به آمادگی اعزام نیروهای ماهر و متخصص به شمال عراق به ویژه شهرستان شاره زور گفت: این امر می تواند در پیشرفت سریع تولیدات داخلی شمال عراق موثر باشد که با اعلام نیاز از سوی طرف عراقی، این مهم از سوی مسئولان استان کردستان عملیاتی می شود.

معاون برنامه ریزی استاندار کردستان بیان کرد: در بحث کنترل کیفیت نیز استان کردستان دارای کادری مجرب، تجهیزات به روز و دقت مناسبی است که این امر می تواند در بحث گسترش صادرات اجناس ایرانی به شمال عراق موثر باشد.

ازهاری در پایان سخنان خود افزود: تشکیل کمیته پیگیری در شمال عراق در راستای اجرایی شدن مفاد تفاهم نامه ها امری ضروری و لازم است.