ثبت نام کنکورهای فراگیر دانشگاه پیام نور تا جمعه تمدید شد

عبدالله معتمدی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: با هماهنگی سازمان سنجش آموزش کشور، ثبت نام در دو دوره کارشناسی ناپیوسته (کاردانی به کارشناسی) و کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور تا روز جمعه 13 آبان ماه تمدید شد.

وی افزود: داوطلبان تا ساعت 24 روز جمعه فرصت دارند با مراجعه به سامانه سازمان سنجش به نشانی www.sanjesh.org نسبت به ثبت نام خود در یکی از این دوره ها اقدام کنند.

به گزارش مهر، ظرفیت پذیرش در مقطع کارشناسی ارشد 11 هزار و 240 نفر است که این رقم در سال گذشته 7 هزار و 50 نفر بود.

ثبت نام در مقطع کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور در 90 رشته و 789 رشته محل صورت می گیرد ضمن اینکه امسال 14 رشته به این مقطع اضافه شده است.

دانشگاه پیام نور اعلام کرد با توجه به اینکه همیشه در مقطع کارشناسی ناپیوسته فراگیر پیام نور ظرفیت بیش از تقاضا بوده بنابراین مشکلی از نظر پذیرش وجود ندارد، اما حد نصاب ها و رشته محل ها در این پذیرش لحاظ می شود و اگر داوطلبان انتخابهای درستی داشته باشند می توانند پذیرش شوند و ادامه تحصیل دهند.