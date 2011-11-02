گسترش فعالیتهای قرآنی رسالت‌ تبلیغات اسلامی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مسعود صفی یاری ظهر چهارشنبه در جمع پرسنل اداره تبلیغات اسلامی این استان اظهار داشت: همه کارکنان تبلیغات اسلامی موظف به برنامه ریزی در راستای برنامه های قرآنی و گسترش فرهنگ دینی و قرآنی در سطح جامعه هستند.

وی بیان کرد: یکی از ماموریت های دیگر سازمان تبلیغات اسلامی گسترش فعالیت های فرهنگی است که این مهم نیز باید با محوریت فعالیت های قرآنی این اداره مورد توجه و عنایت بیشتری قرار گرفته و از تمامی ظرفیت های استان در بخش نیز باید بهره برداری به عمل آید.

مدیر کل تبلیغات اسلامی استان کردستان تشویق مردم جامعه به سمت و سوی توجه بیشتر به فرهنگ دینی و قرآنی را لازم دانست و بیان کرد: دور کردن مردم جامعه از هجمه فرهنگی دشمنان که به منظور تخریب فرهنگ دینی انجام می شود تنها از طریق آشنایی و تفهیم مفاهیم قرآنی فراهم می شود.

حجت الاسلام صفی یاری با اشاره به این رسالت بزرگ تبلیغات اسلامی در راستای ترویج فرهنگ قرآنی در سطح جامعه گفت: تمامی مسئولان و کارکنان اداره تبلیغات اسلامی وظیفه دارند در ترویج و تفهیم رسالت قرآن در فعالیت های خود اقدام لازم را داشته باشند.

وی در پایان بیان کرد: ضمن آرزوی بهبودی برای حجت الاسلام منتشلو رئیس اداره فرهنگی شهرستان سنندج که بر اثر حادثه تصادف در حین ماموریت به مازندران به شدت مجروح شدند، محمد مرادی مسئول امور مبلغان اداره کل تبلیغات اسلامی کردستان با حفظ سمت و تا بهبود حجت الاسلام منتشلو به عنوان رئیس اداره فرهنگی شهرستان سنندج فعالیت می کند.

