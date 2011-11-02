به گزارش خبرگزاری مهر، علی محمد مختاری با بیان اینکه متاسفانه در باغ قلهک بیش از 310 درخت قطور و قدیمی قطع و یا خشک و سوزانده شده است،گفت: از این تعداد 237 درخت غیر مثمر با محیط بن 68 تا 270 سانتی متر و تعداد 73 درخت مثمر با محیط بن 20 تا 100 ساننتی متر بوده که سازمان پارک ها و فضای سبز شهر تهران پس از اطلاع بر اساس قانون حفظ و گسترش فضای سبز شهرها مصوب 1359 شورای انقلاب با این تخلف برخورد قانونی صورت داد و پرونده جهت صدور رای به کمیسیون ماده 7 ارجاع شد.

وی با اشاره به جلسه کمیسیون ماده 7 درباره قطع درختان باغ قلهک خاطرنشان کرد : اعضای کمیسیون مربوطه نسبت به صدور رای اقدام کرده و از قوه محترم قضاییه اعمال ماده 4 اصلاح قانون مزبور را خواستار شدند .همچنین بر اساس رای این کمیسیون ، اخذ خسارت وارد شده و غرس دو برابر محیط بن درختان در محل درختان خواسته شده است .

مختاری اظهار داشت : همانطور که در قانون مذکور آمده هر کس درختان موضوع ماده 1 قانون یاد شده را عاملا و عامدا و برخلاف قانون قطع و یا موجبات از بین رفتن آن ها را فراهم سازد علاوه بر جبران خسارت وارده حسب مورد به پرداخت جزای نقدی محکوم شده و در صورتی که قطع درخت بیش از 30 اصله باشد به حبس تعزیری از 6 ماه تا 3 سال محکوم می شود.

وی افزود : بر اساس دستور ویژه شهردار تهران مبنی بر شکایت شهرداری از سفارت انگلیس در حال حاضر تیمی متشکل از زبده ترین وکلا و حقوقدانان برای احقاق حقوق شهروندان تهرانی مشغول پیگیری موضوع هستند .

به گفته مدیرعامل سازمان پارکها و فضای سبز شهر تهران از آن جایی که پس از ابلاغ رای کمیسیون ماده 7 گزارشی رسمی مبنی بر قطع مجدد درختان و سوزاندن درختان اعلام شده است مراتب جهت بررسی مجدد در کمیسیون ماده 7 ارائه شد و کمیسیون در جلسه ویژه مورخ 11/8/90 ضمن تاکید بر پیگیری اجرای رای قبلی ، جریمه تعیین شده در جلسه گذشته را به سه برابر ، معادل 16 میلیارد و 830 میلیون ریال افزایش داد.

مختاری در واکنش به بیانیه سفارت انگلیس در مورد قطع درختان باغ قلهک ضمن رد ادعای این سفارت و فرار به جلو دانستن این بیانیه عنوان کرد : مقامات سفارت انگلیس فراموش کرده اند که ایستگاه مترو قلهک در سال 88 افتتاح شده است در حالی که ما از گزارشاتی موثق مبنی بر خشکاندن ، قطع و آتش زدن درختان در سال 90 صحبت می کنیم.

مختاری با اشاره به موارد مطروحه در بیانیه سفارت انگلیس افزود : ادعای عجیب و مضحک قطع 310 اصله درخت قطور و قدیمی در یک باغ و به صورت همزمان آن هم به دلیل طوفان ! لطیفه ای بیش نیست.

وی با بیان این که لندن باید بداند دورانی که می توانست هر کاری در تهران انجام دهد به پایان رسیده است تصریح کرد : به نظر می رسد این بیانیه در لندن تهیه شده نه در تهران . چرا که اگر کسی با اقلیم تهران آشنا باشد درک می کند چنین طوفانی با این قدرت در قرن گذشته در تهران رخ نداده است.

وی تاکید کرد: سفارت انگلستان می باید مسئولیت تخلفات خود را بپذیرد و پاسخگوی خسارات وارده به مردم باشد .

مختاری در پایان گفت : بر اساس دستور شهردار تهران در احقاق حقوق مردم ذره ای کوتاه نخواهیم آمد و اجازه نمی دهیم هیچ کس سرمایه های زیست محیطی شهرمان را نابود کند.